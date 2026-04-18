भारतीय रिजर्व बैंक (SBI) ने जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान मार्केट कैप के आधार पर आईसीआईसीआई बैंक को पीछे छोड़ दिया और भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान बैंक बन गया। देश का सबसे बड़ा बैंक (संपत्ति के आधार पर) SBI अपनी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर पहुंच गया, हालांकि इसके मार्केट कैप में करीब 0.3% की हल्की गिरावट दर्ज की गई।

एसएंडपी ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के अनुसार, आईसीआईसीआई बैंक के मार्केट कैप में इसी अवधि में 10% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। इस तिमाही में पूरे बैंकिंग सेक्टर पर दबाव देखने को मिला। टॉप 20 सूचीबद्ध बैंकों में से 18 बैंकों के मार्केट कैप में गिरावट दर्ज की गई।

गिरावट की बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक बाजार में हुई बिकवाली रही। यह स्थिति तब भी बनी रही जब अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का संघर्ष विराम घोषित किया गया था।

विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स (FPIs) ने भी रुख बदला और कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट के बीच मार्च में नेट सेलर बन गए। फरवरी में थोड़ी देर की रिकवरी के बाद, विदेशी इन्वेस्टर्स ने 18 मार्च तक 10.8 बिलियन डॉलर के भारतीय इक्विटीज़ बेचे, जैसा कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के जारी मंथली बुलेटिन में बताया गया है।

इस दौरान ग्लोबल बैंकिंग इंडेक्स भी इसी तरह दबाव में थे, जो जियोपॉलिटिकल अनिश्चितताओं के असर को दिखाता है। अलग-अलग बैंकों में आईडीबीआई बैंक में सबसे ज्यादा गिरावट आई, जिसका मार्केट कैप 40.3% गिरकर 661.27 अरब रुपये हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 31.2% की गिरावट आई, जिसने पिछली तिमाही में की गई 43.8% की मज़बूत ग्रोथ को पूरी तरह खत्म कर दिया।

मार्केट कैप में 26.1% की गिरावट के बावजूद एचडीएफसी बैंक भारत के सबसे वैल्यूएबल लेंडर के तौर पर अपनी जगह बनाए रहा और तिमाही के आखिर में इसका मार्केट कैप लगभग Rs 11,261 बिलियन रहा।

ग्लोबल पहचान के मामले में बैंकिंग 500 2026 रैंकिंग में 19 भारतीय बैंक शामिल हैं, जिनकी कुल ब्रांड वैल्यू 47.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है। एचडीएफसी बैंक, ब्रांड वैल्यू में 7 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद 12.4 अरब डॉलर पर दुनिया के सबसे वैल्यूएबल बैंकिंग ब्रांड्स में 19वें स्थान पर रहा।

बाकी टॉप रैंकिंग में एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े लेंडर्स शामिल हैं, जो क्रमशः चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर हैं।

2026 में भारत के टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल बैंक

रैंक बैंक का नाम मार्केट कैप (अमेरिकी डॉलर में) 1 HDFC बैंक 137.15 अरब डॉलर 2 भारतीय स्टेट बैंक (SBI) 105.82 अरब डॉलर 3 ICICI बैंक 102.36 अरब डॉलर 4 एक्सिस बैंक 45.14 अरब डॉलर 5 कोटक महिंद्रा बैंक 40.03 अरब डॉलर 6 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 15.51 अरब डॉलर 7 बैंक ऑफ बड़ौदा 15.35 अरब डॉलर 8 इंडियन बैंक 14.00 अरब डॉलर 9 पंजाब नेशनल बैंक (PNB) 13.81 अरब डॉलर 10 केनरा बैंक 13.66 अरब डॉलर

सोर्स: companiesmarketcap

नोट: मार्केट कैप बदलता रहता है और किसी फर्म के शेयर प्राइस के साथ बदलता रहता है। यह समय के साथ या रोज़ाना भी बहुत ज़्यादा बदल सकता है, जैसा कि ऊपर बताया गया मार्केट कैप 11 अप्रैल, 2026 तक है।

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