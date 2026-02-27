2022-23 को बेस ईयर मानकर नेशनल अकाउंट्स की नई सीरीज के अनुसार, भारत की इकॉनमी 2025-26 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान 7.8% बढ़ी, जो एक साल पहले 7.4% थी। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने शुक्रवार को बेस ईयर 2022-23 के साथ एनुअल और क्वार्टरली नेशनल अकाउंट्स एस्टिमेट्स की नई सीरीज जारी की।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, यह पिछली सीरीज को 2011-12 के बेस ईयर से रिप्लेस करता है। नई सीरीज़ के अनुसार, मौजूदा फ़ाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) के 7.6 परसेंट बढ़ने का अनुमान है, जबकि जनवरी में मिनिस्ट्री द्वारा जारी एडवांस अनुमानों में यह 7.4% था।

2025-26 के जुलाई-सितंबर पीरियड के लिए ग्रोथ रेट को 8.2% से बढ़ाकर 8.4% कर दिया गया है। हालांकि, पहली तिमाही के लिए ग्रोथ रेट को 7.8% से घटाकर 6.7% कर दिया गया।

आधार वर्ष में बदलाव से आर्थिक गतिविधियों के आकलन का दायरा व्यापक होता है और नई संरचना के अनुरूप आंकड़ों को अपडेट किया जाता है। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की वास्तविक स्थिति को बेहतर तरीके से दर्शाया जा सकता है।

खबर अपडेट हो रही है…