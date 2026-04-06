भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन ने अपनी सर्विस के 10 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 5 अप्रैल, 2016 को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन (NZM) रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस ट्रेन का संचालन और रख-रखाव अभी उत्तरी रेलवे जोन द्वारा किया जाता है।

भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का नाम, रूट और स्पीड

भारत की पहली सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। इसे शुरू में हजरत निज़ामुद्दीन (NZM) और आगरा कैंट के बीच चलाया गया था। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से इस सेवा का विस्तार बुंदेलखंड क्षेत्र तक कर दिया गया और अब यह ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन तक चलती है। यह ट्रेन अधिकतम 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम है।

गतिमान एक्सप्रेस का स्टॉपेज और ट्रेन नंबर

हज़रत निजामुद्दीन और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के बीच अपनी यात्रा के दौरान, गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन रास्ते में दो रेलवे स्टेशनों पर रुकती है। इसमें आगरा कैंट और ग्वालियर शामिल है। ट्रेन नंबर 12050/12049 गतिमान एक्सप्रेस शुक्रवार को छोड़कर हफ्ते में छह दिन चलती है।

गतिमान एक्सप्रेस की ​​कोच की बनावट

5500 HP के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव से चलने वाली गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन में दो एग्जीक्यूटिव AC चेयर कार और आठ AC चेयर कार कोच हैं। सभी कोचों में बायो-टॉयलेट लगाए गए हैं और इनका निर्माण रेल कोच फैक्टरी (RCF), कपूरथला द्वारा किया गया है।

इन कोचों में सुगम यात्रा के लिए बैलेंस्ड ड्राफ्ट गियर कपलर भी लगाए गए हैं। अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करके इनके बाहरी हिस्से को भी नया रूप दिया गया है। कोचों के फर्श को मैराथन शाइन ट्रीटमेंट से साफ किया गया है, जिससे फर्श चमकदार दिखता है।

गतिमान एक्सप्रेस का किराया

गतिमान एक्सप्रेस का किराया हजरत निजामुद्दीन (NZM) और वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन के बीच चेयर कार के लिए 1,140 रुपये है, जबकि एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2,300 रुपये है।

यह भी पढ़ें: अमृतसर-कटरा वंदे भारत ट्रेन के लिए नए रूट को मिली रेलवे बोर्ड की मंजूरी

रेलवे बोर्ड ने अमृतसर-माता वैष्णो देवी कटरा (SVDK) वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के लिए नए रूट को मंजूरी दे दी है। इस सेमी-हाई-स्पीड ट्रेन का रखरखाव और संचालन नॉर्दर्न रेलवे जोन कर रहा है। इस ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त, 2025 में हरी झंडी दिखाई थी। यहां पढ़ें पूरी खबर…