रेल मंत्रालय देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जल्द ही शुरू करने वाला है। नेशनल ट्रांसपोर्टर ने पिछले महीने ट्रेन का फाइनल ट्रायल रन पूरा किया, जिसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग डिस्टेंस और ऑसिलेशन टेस्ट सहित सेफ्टी इवैल्यूएशन पर फोकस किया गया, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और स्टेबिलिटी का पता लगाया जा सके।

इसके सेवा में आने के साथ भारत जर्मनी, स्वीडन, जापान और चीन जैसे उन एलीट ग्लोबल देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जो हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें चलाते हैं…

हाइड्रोजन ट्रेन का रूट

रेलवे बोर्ड ने नॉर्दर्न रेलवे को बुधवार को भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने की तैयारी करने का निर्देश दिया। यह ट्रेन हरियाणा में जींद-सोनीपत रूट पर चलेगी, जो नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीज़न के एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार क्षेत्र के तहत 89 km के सेक्शन को कवर करेगी। चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्टरी (ICF) ने यह ट्रेन बनाई है।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन की स्पीड

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन दो घंटे में 89 किसी की दूरी तय करेगी। यह ट्रेन नंबर 74010/74009 के तौर पर चलेगी। ट्रेन रोज चलेगी। इस रूट पर ट्रेन ज्यादा से ज्यादा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी।

रेलवे बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली के शकूरबस्ती डिपो में ट्रेनसेट का तय मेंटेनेंस प्लान किया गया है। इसमें आगे कहा गया, “मौजूदा कोडल नियमों के मुताबिक, डेड कंडीशन (लोको से खींची गई) में जींद-शकूरबस्ती-जींद से ट्रेनसेट की मूवमेंट के लिए ज़रूरी ऑथराइज़ेशन पक्का किया जाएगा।”

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन के स्टॉपेज

जींद और सोनीपत के बीच अपनी यात्रा के दौरान, ट्रेन नंबर 74010/74009 13 रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी। ये जींद सिटी, पांडु पिंडारा, ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेरी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभरा, लाठ, मोहना हरियाणा और बड़वासनी हैं।

जींद-सोनीपत हाइड्रोजन ट्रेन का समय

ट्रेन नंबर 74010 जींद-सोनीपत सर्विस जींद से सुबह 07:40 बजे चलेगी और सोनीपत सुबह 09:40 बजे पहुंचेगी। वापसी में, ट्रेन नंबर 74009 सोनीपत-जींद सर्विस सोनीपत से सुबह 10:40 बजे चलेगी और जींद दोपहर 13:00 बजे पहुंचेगी।

हाइड्रोजन ट्रेन की खासियतें

अभी यह ब्रॉड गेज प्लेटफॉर्म पर दुनिया की सबसे लंबी (10 कोच) और सबसे पावरफुल (2400 किलोवाट) हाइड्रोजन ट्रेन-सेट है।

ट्रेन-सेट में 1200 किलो वॉट की दो ड्राइविंग पावर कार (DPCs) हैं, जिनकी कुल पावर 2400 किलोवाट है, साथ ही आठ पैसेंजर कार भी हैं।

जीरो CO2 एमिशन; सिर्फ पानी की भाप निकलती है।

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गुजरात के वेरावल जंक्शन से उत्तराखंड के हरिद्वार के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने जुलाई महीने में इस रूट पर नई साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू की है। इससे दोनों राज्यों के बीच यात्रा करने वाले लोगों को ट्रेन का एक और विकल्प मिलेगा।

हालांकि, यह ट्रेन रोजाना नहीं चलेगी, बल्कि सप्ताह में एक दिन तय तारीखों पर चलाई जाएगी। ऐसे में टिकट बुक करने से पहले यात्रियों के लिए ट्रेन की तारीख, टाइमिंग, रूट और स्टॉपेज की जानकारी लेना जरूरी है। आइए जानते हैं इस स्पेशल ट्रेन से जुड़ी डिटेल…