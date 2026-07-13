भारत का एक्सपोर्ट जून में 15.5% बढ़कर 40.41 अरब डॉलर हो गया, जबकि ट्रेड डेफिसिट (व्यापार घाटा) बढ़कर 30.43 अरब डॉलर हो गया। जून में इंपोर्ट लगभग 31% बढ़कर 70.84 अरब डॉलर हो गया।

इस फाइनेंशियल ईयर की अप्रैल-जून अवधि के दौरान, एक्सपोर्ट 15.92% बढ़कर 129.32 अरब डॉलर हो गया, जबकि इंपोर्ट 19.89% बढ़कर 216.18 अरब डॉलर हो गया।

इस फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में सोने का इंपोर्ट पिछले साल की अप्रैल-जून अवधि के 7.49 अरब डॉलर से बढ़कर 11.01 अरब डॉलर हो गया।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने ट्रेड डेटा पर एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जून में पश्चिम एशियाई देशों को भारत का एक्सपोर्ट 7.29% बढ़कर 5 अरब डॉलर हो गया।

अग्रवाल ने देश में इंपोर्ट बढ़ने की वजह क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कीमती धातुओं के ज्यादा इंपोर्ट को बताया।

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