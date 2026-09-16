भारत के सामान (गुड्स) निर्यात में अगस्त 2026 के दौरान बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली। वाणिज्य मंत्रालय के मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, देश का निर्यात 26% बढ़कर 43.81 अरब डॉलर पहुंच गया। इस बढ़ोतरी में सबसे बड़ा योगदान अमेरिका को होने वाले निर्यात का रहा, जहां भारतीय सामान की मांग तेजी से बढ़ी।

अगस्त में अमेरिका को भारत का निर्यात 21% से अधिक बढ़कर 6.8 अरब डॉलर से 8.3 अरब डॉलर हो गया। इसकी एक बड़ी वजह यह रही कि पिछले साल अगस्त 2025 में भारत-अमेरिका तनाव के चलते भारतीय वस्तुओं पर 50% तक टैरिफ लगा दिया गया था, जबकि इस साल भारतीय उत्पादों पर अपेक्षाकृत कम शुल्क रहा। इसके अलावा, रुपये की कीमत में 10% से अधिक गिरावट आने से भारतीय सामान विदेशी बाजारों में सस्ता हुआ, जिससे निर्यात को और बढ़ावा मिला।

वहीं, भारत का आयात भी बढ़ा, लेकिन इसकी रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रही। अगस्त 2026 में आयात 14.05% बढ़कर 70.67 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल इसी महीने 61.96 अरब डॉलर था। इसका मुख्य कारण सोने के आयात में आई बड़ी गिरावट रही।

चालू वित्त वर्ष में पहली बार सोने का आयात इतनी तेज़ी से घटा है। अगस्त 2026 में सोने का आयात घटकर 2.30 अरब डॉलर रह गया, जबकि अगस्त 2025 में यह 5.44 अरब डॉलर था। इससे कुल आयात पर दबाव कम हुआ और व्यापार संतुलन को भी कुछ राहत मिली।

कॉमर्स सेक्रेटरी राजेश अग्रवाल ने प्रेस को बताया, “गुड्स इंपोर्ट ग्रोथ, एक्सपोर्ट ग्रोथ से कम है। इससे गुड्स ट्रेड डेफिसिट में कमी आई है, जो इस साल अगस्त में 26.86 बिलियन डॉलर था, जबकि अगस्त 2025 में यह 27.20 बिलियन डॉलर था।”

इस अगस्त में एक्सपोर्ट में तेज उछाल कम बेस पर आया है, क्योंकि पिछले साल US टैरिफ ने भारत पर असर डालना शुरू कर दिया था। 25% रेसिप्रोकल टैरिफ का पहला सेट 7 अगस्त, 2025 को लागू हुआ। और 27 अगस्त तक, रूसी तेल इंपोर्ट पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी लागू हो गया, जिससे कुल टैरिफ 50% हो गया।

पिछले साल अगस्त की तुलना में, भारत के एक्सपोर्ट पर सिर्फ 10% टैरिफ लग रहे हैं।

इस बीच, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि रुपये में तेज गिरावट से भी एक्सपोर्ट को मदद मिल रही है, लेकिन इसका फायदा ज्यादा मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में ज्यादा दिख सकता है।

पिछले महीने HSBC की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि रुपये में गिरावट के बाद हाई-टेक एक्सपोर्ट (कोर एक्सपोर्ट का लगभग आधा) में काफ़ी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है, “इस कैटेगरी में, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रांसपोर्ट में दो से तीन तिमाही के दौरान सबसे ज्यादा पॉज़िटिव रिस्पॉन्स दिखा है।”

इसके बाद लो-टेक एक्सपोर्ट हैं, जो गिरती करेंसी पर थोड़ा रिस्पॉन्स देते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस कैटेगरी में मरीन गुड्स और फूड प्रोडक्ट्स को सबसे ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, और फिर मिड-टेक एक्सपोर्ट (कोर एक्सपोर्ट का लगभग एक-तिहाई) हैं, जिन्हें बहुत कम रिस्पॉन्स मिला है, और यही नतीजे टेक्सटाइल, फुटवियर, प्लास्टिक और पत्थर जैसी कैटेगरी में भी रहे।

अप्रैल से जून तिमाही के दौरान, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स जैसे हाई-एंड प्रोडक्ट्स में क्रमशः 18.1%, 22.6% और 6.8% की बढ़ोतरी हुई, और कई लेबर-इंटेंसिव सेक्टर्स में तेज़ गिरावट दर्ज की गई।

टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में 12.4% की गिरावट आई, जबकि लेदर प्रोडक्ट्स में 4.7% की गिरावट आई। फल और सब्जियां, सिरेमिक और कांच के बने पदार्थ और जूट प्रोडक्ट्स जैसे कम मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट क्रमशः 10.3%, 25%, और 13.4% गिरा। चाय एक्सपोर्ट पर खास दबाव रहा, जो 17.5% गिरा। 31 एक्सपोर्ट सेक्टर्स में से 11 में अप्रैल-जून में साल-दर-साल गिरावट आई।

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन्स (FIEO) के प्रेसिडेंट एस सी रल्हन ने कहा कि अगस्त में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में 26.12 परसेंट की ग्रोथ अच्छी है और यह इंडियन एक्सपोर्टर्स की मजबूती, कॉम्पिटिटिवनेस और एडजस्ट करने की क्षमता को दिखाता है।

उन्होंने कहा कि चीन, सिंगापुर, जर्मनी, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, तंजानिया, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और श्रीलंका जैसे मार्केट में अच्छी एक्सपोर्ट ग्रोथ इंडिया के एक्सपोर्ट बास्केट के ज्यादा डायवर्सिफिकेशन की ओर इशारा करती है।

उन्होंने कहा, “ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट में भी साल-दर-साल 22.2% की मज़बूत बढ़ोतरी हुई, जिसमें टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर सबसे आगे रहे, जबकि जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट पॉजिटिव रहा, जो 3.14% बढ़कर 2.30 बिलियन डॉलर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट में लगातार बढ़ोतरी, साथ ही केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग-इंटेंसिव सेक्टर्स की मजबूती, इंडिया के डायवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट के मज़बूत होने का संकेत देती है।”

रल्हन ने कहा कि इम्पोर्ट की बात करें तो पेट्रोलियम और एनर्जी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरे इंडस्ट्रियल इनपुट्स की इम्पोर्ट डिमांड में बड़ी हिस्सेदारी बनी रही, जो घरेलू प्रोडक्शन और खपत की जरूरतों को दिखाता है, जबकि सोने का इम्पोर्ट तेज़ी से घटकर लगभग 2.3 बिलियन डॉलर रह गया, जिससे मर्चेंडाइज़ ट्रेड डेफिसिट को कम करने में मदद मिली।

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