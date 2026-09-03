भारत का फार्मास्युटिकल सेक्टर दुनिया में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है और इसके पीछे कई भारतीय उद्योगपतियों का बड़ा योगदान रहा है। वैक्सीन से लेकर जेनेरिक दवाओं तक, इन कारोबारियों ने वैश्विक बाजार में भारत का दबदबा बनाया है।

फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपति 2026 के मुताबिक, साइरस पूनावाला, दिलीप संघवी, मुरली दिवि, पंकज पटेल और समीर मेहता भारत के 5 सबसे अमीर फार्मा कारोबारी हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में…

साइरस पूनावाला (Cyrus Poonawalla)

भारत के सबसे अमीर फार्मा कारोबारी साइरस पूनावाला की कुल संपत्ति फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपति 2026 के मुताबिक, करीब 29 अरब डॉलर है। वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 83वें नंबर पर है। उन्होंने 1966 में पुणे में Serum Institute of India की स्थापना की, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है।

फोर्ब्स के मुताबिक, कंपनी हर साल 1.5 अरब से ज्यादा वैक्सीन डोज़ बनाती है और खसरा, पोलियो, फ्लू व कोविड-19 जैसी वैक्सीन का उत्पादन करती है। फिलहाल उनके बेटे अदार पूनावाला कंपनी के सीईओ हैं।

दिलीप संघवी (Dilip Shanghvi)

सन फार्मा के संस्थापक दिलीप संघवी की नेटवर्थ 27.2 अरब डॉलर है। वे दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 90वें नंबर पर है। फोर्ब्स के मुताबिक, उन्होंने 1983 में पिता से उधार लिए 200 डॉलर से कंपनी शुरू की थी, जो आज भारत की सबसे मूल्यवान लिस्डेट दवा कंपनी बन चुकी है।

सन फार्मा अपनी आय का बड़ा हिस्सा विदेशी बाजारों से कमाती है और रैनबैक्सी सहित कई बड़े अधिग्रहणों के जरिए ग्लोबल स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना चुकी है।

मुरली दिवि (Murali Divi)

डिविस लैबोरेट्रीज के संस्थापक मुरली दिवि की कुल संपत्ति 13.8 अरब डॉलर है। फोर्ब्स रियल-टाइम अरबपति 2026 के मुताबिक, वे दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में 227वें स्थान पर हैं। उन्होंने 1990 में कंपनी की स्थापना की और इसे दुनिया के प्रमुख API (एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रीडिएंट) निर्माताओं में शामिल किया।

आज डिविस लैबोरेट्रीज बड़ी वैश्विक दवा कंपनियों के लिए कस्टम मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, जबकि कंपनी की करीब 90% आय निर्यात से आती है।

पंकज पटेल (Pankaj Patel)

जाइडस लाइफसाइंसेज लिमिटेड के चेयरमैन पंकज पटेल की नेटवर्थ 9.6 अरब डॉलर है। उनके परिवार ने 1952 में इस फार्मा कंपनी की नींव रखी थी और आज यह भारत की अग्रणी दवा कंपनियों में गिनी जाती है।

अहमदाबाद स्थित कंपनी जेनेरिक दवाओं, विटामिन और हेल्थकेयर प्रोडक्ट्स के कारोबार में मजबूत मौजूदगी रखती है। वर्तमान में उनके बेटे शारविल पटेल कंपनी का संचालन संभाल रहे हैं।

समीर मेहता (Sameer Mehta)

टोरेंट ग्रुप के समीर मेहता की कुल संपत्ति 8.1 अरब डॉलर है। उनकी दौलत का सबसे बड़ा हिस्सा टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स से आता है, जो भारत की प्रमुख फार्मा कंपनियों में शामिल है।

फार्मा कारोबार के साथ-साथ उनकी हिस्सेदारी टोरेंट पावर में भी है।

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