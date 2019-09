इनकम टैक्स रिटर्न में कमाई छिपाने वालों पर थोड़ी रहम, नियम में हुए ये बदलाव

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न में टीडीएस को कम करने या देर से आईटी रिटर्न भरने वाले लोगों के खिलाफ कुछ ढील दी है। 9 सितंबर को जारी सर्कुलर में सीबीडीटी ने टीडीएस डिफाल्ट के मामले में कुछ समय-सीमा निर्धारित की है। सर्कुलर के मुताबिक, ऐसे मामले जहां टीडीएस की नॉन-पेमेंट राशि 25 लाख रुपये या उससे कम है और जमा में देरी तय तारीख से 60 दिन कम है, तो सामान्य परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।

पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट करते हुए कहा था, “मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि ईमानदार करदाताओं को तंग नहीं किए जाने के संबंध में सुनिश्चित मापदंड तैयार किए जाएं, ताकि सच्चे टैक्सपेयर का उत्पीड़न न हो और वे लोग जो छोटी-मोटी गलतियां करते हैं उनके खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई नहीं की जाए।”

“I have instructed the revenue secretary to come up with measures to ensure that honest taxpayers are not harassed and those who commit minor or procedural violations are not subjected to disproportionate or excessive action.” @narendramodi @cbic_india @IncomeTaxIndia

