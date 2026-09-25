Indian Railways Update: भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है।

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

एक बयान में, ज़ोनल रेलवे ने कहा कि आने वाले कोहरे के मौसम में संचालन संबंधी कारणों से ये बदलाव किए गए हैं। ट्रेनों के रद्द होने और फेरों में कटौती की तारीखें अलग-अलग हैं; ये बदलाव 1 दिसंबर से शुरू होकर 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगे।

4 ट्रेनें पूरी तरह से रद्द

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने सर्दियों के दौरान चार ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द करने की घोषणा की है।

– ट्रेन नंबर 14112 प्रयागराज-मुजफ्फरपुर: 2 दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक रद्द।

– ट्रेन नंबर 14111 मुजफ्फरपुर-प्रयागराज: 2 दिसंबर 2026 से 24 फरवरी 2027 तक रद्द।

– ट्रेन नंबर 22198 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-कोलकाता: 4 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक रद्द।

– ट्रेन नंबर 22197 कोलकाता-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी: 6 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक रद्द।

7 ट्रेन सेवाओं के होंगे कम फेरे

नॉर्थ सेंट्रल रेलवे सप्ताह के कुछ खास दिनों में संचालन रद्द करके सात ट्रेन सेवाओं की आवृत्ति (फ्रीक्वेंसी) भी कम करेगा।

– 11123 ग्वालियर-बरौनी: 3 दिसंबर 2026 से 25 फरवरी 2027 तक सोमवार और गुरुवार को रद्द रहेगी।

– 11124 बरौनी-ग्वालियर: 4 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक मंगलवार और शुक्रवार को रद्द रहेगी।

– 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-लखनऊ और 11110 लखनऊ-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी: 5 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को रद्द रहेगी।

– 12033 कानपुर-नई दिल्ली और 12034 नई दिल्ली-कानपुर: 1 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रद्द रहेगी।

– 12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन और 12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट: 5 दिसंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक शनिवार और रविवार को रद्द रहेगी।

– 11905 आगरा कैंट-होशियारपुर: 2 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को रद्द रहेगी।

– 11906 होशियारपुर-आगरा कैंट: 3 दिसंबर 2026 से 27 फरवरी 2027 तक मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को रद्द रहेगी।

2 ट्रेनें आंशिक रूप से रद्द

दो साप्ताहिक ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी।

– 12177 हावड़ा-मथुरा: 4 दिसंबर 2026 से 26 फरवरी 2027 तक आगरा कैंट और मथुरा के बीच आंशिक रूप से रद्द।

– 12178 मथुरा-हावड़ा: 7 दिसंबर 2026 से 22 फरवरी 2027 तक मथुरा और आगरा कैंट के बीच आंशिक रूप से रद्द।

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