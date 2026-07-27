न्यू जलपाईगुड़ी – नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए काम की खबर है। भारतीय रेलवे ने इस ट्रेन के टाइमटेबल में बदलाव किया है। यह ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस जैसा ही ट्रैवल एक्सपीरियंस देती है, लेकिन इसे खास तौर पर कम और कम-मिडिल इनकम कैटेगरी के पैसेंजर के लिए डिजाइन किया गया है।

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस: ​​रूट, ट्रेन नंबर, दूरी, ट्रैवल टाइम

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस (ट्रेन नंबर 20603) हफ्ते में एक बार, हर बुधवार को चलती है। यह विजयवाड़ा से होते हुए लगभग 54 घंटे और 15 मिनट में 3,102 किमी की दूरी तय करती है।

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज

न्यू जलपाईगुड़ी और नागरकोइल के बीच अपनी यात्रा के दौरान अमृत भारत एक्सप्रेस 43 रेलवे स्टेशनों किशनगंज, बरसोई, मालदा टाउन, रामपुर हाट, बोलपुर शांति निकेतन, दानकुनी, अंदुल, खड़गपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर के रोड, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड, बालूगांव, ब्रह्मपुर, इच्छापुरम, सोमपेटा, पलासा, श्रीकाकुलम रोड, विजयनगरम जंक्शन, विशाखापत्तनम, दुव्वाडा, राजमुंदरी, विजयवाड़ा जंक्शन, ओंगोल, गुडूर जंक्शन, रेनीगुंटा, काटपाडी, जोलारपेट्टई, सेलम, इरोड, तिरुप्पुर, कोयंबटूर, पोलाची, उदुमलाईपेट्टई, पलानी, डिंडीगुल, मदुरै, विरुदुनगर, सतुर, कोविलपट्टी और तिरुनेलवेली पर रुकती है।

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइमिंग

अभी न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से शाम 4:45 बजे निकलती है और तीसरे दिन रात 11:00 बजे नागरकोइल पहुंचती है।

दक्षिणी रेलवे जोन ने 23 सितंबर, 2026 से दो स्टेशनों (तिरुनेलवेली और नागरकोइल) पर ट्रेन के टाइमिंग में बदलाव किया है।

तिरुनेलवेली स्टेशन पर ट्रेन अब रात 9:50 बजे पहुंचेगी, जो मौजूदा निर्धारित समय रात 10:00 बजे से 10 मिनट पहले है। वहीं, नागरकोइल स्टेशन पर ट्रेन का आगमन समय बदलकर रात 11:05 बजे कर दिया गया है, जो वर्तमान समय रात 11:00 बजे से 5 मिनट बाद है।

न्यू जलपाईगुड़ी-नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस टिकट की कीमत

ट्रेन नंबर 20603 अमृत भारत एक्सप्रेस में न्यू जलपाईगुड़ी और नागरकोइल के बीच यात्रा करने का टिकट 1,230 रुपये का है।

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रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे ने जबलपुर और अयोध्या धाम जंक्शन के बीच चलने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों (01705/01706) की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है।

अब इन ट्रेनों का संचालन दिसंबर 2026 के अंत तक जारी रहेगा, जिससे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…