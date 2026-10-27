Indian Railways: रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर से टिकट बुक कराने पर भी सिर्फ 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का यात्रा बीमा लेने का विकल्प मिलेगा। रेल मंत्रालय ने 27 अक्टूबर से इस सुविधा का विस्तार कर दिया है।

पहले यह सुविधा केवल IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप से ई-टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। अब रिजर्वेशन काउंटर से आरक्षित टिकट खरीदने वाले यात्री भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। बीमा के लिए प्रति यात्री 45 पैसे (टैक्स सहित) देने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की शुरुआत में भारतीय रेलवे को निर्देश दिया था कि 27 अक्टूबर से रिजर्वेशन काउंटर से खरीदे गए टिकटों पर भी यात्रा बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर इस आदेश को लागू करने में कोई चूक होती है, तो इसके लिए सीधे तौर पर रेलवे बोर्ड जिम्मेदार होगा।

यह निर्देश जून 2023 में ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें दुर्घटना की जांच के लिए एक जांच आयोग गठित करने की मांग की गई थी।

याचिकाकर्ता ने इस हादसे के लिए ‘कवच’ सुरक्षा प्रणाली को लागू न किए जाने को जिम्मेदार ठहराया था और सभी ट्रेनों में इसे जल्द से जल्द लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी।

डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर अनिवार्य

रेलवे के अनुसार, जो यात्री बीमा लेना चाहते हैं, उन्हें अपना मोबाइल नंबर देना होगा और टिकट के किराए के साथ-साथ बीमा प्रीमियम का भुगतान भी डिजिटल तरीके से करना होगा। पॉलिसी की जानकारी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी। जो यात्री बीमा का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

रेलवे ने कहा, “जो यात्री इस सुविधा का विकल्प चुनते हैं, उन्हें एक वैध मोबाइल नंबर देना होगा। साथ ही, टिकट और बीमा प्रीमियम का भुगतान UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, या QR कोड-आधारित पेमेंट सिस्टम के जरिए डिजिटल रूप में करना होगा। नकद (कैश) भुगतान करने वाले यात्रियों को यह बीमा सुविधा नहीं मिलेगी। पॉलिसी की जानकारी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दी जाएगी।”

10 लाख रुपये तक का बीमा कवर

भारतीय रेलवे की OTI योजना के तहत, पॉलिसी की शर्तों और नियमों के अनुसार, रेल दुर्घटनाओं या कुछ विशेष अप्रिय घटनाओं की स्थिति में यात्रियों को आर्थिक मुआवजा मिल सकता है। साउथ कोस्ट रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) वाई. बालाजी किरण के अनुसार, रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी इस योजना के लागू होने की निगरानी करेंगे। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS) और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) जरूरी तकनीकी और परिचालन संबंधी सहायता प्रदान करेंगे।

उन्होंने बताया कि 17 फरवरी 2024 से, ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए बीमा प्रीमियम (टैक्स सहित) 45 पैसे प्रति यात्री तय किया गया है। यही प्रीमियम और पॉलिसी की शर्तें उन यात्रियों पर भी लागू होंगी जो पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) काउंटर पर बीमा का विकल्प चुनते हैं।

इस बीमा योजना के तहत ट्रेन हादसे में यात्री की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये तक का कवर मिलेगा। वहीं, स्थायी रूप से पूरी तरह विकलांग होने पर भी 10 लाख रुपये तक और आंशिक रूप से विकलांग होने पर 7.5 लाख रुपये तक का बीमा मिलेगा।

इसके अलावा, हादसे में चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। वहीं, यात्री की मृत्यु होने पर पार्थिव शरीर को ले जाने के खर्च के लिए 10,000 रुपये तक का कवर मिलेगा।

कौन है पात्र?

रेलवे के अनुसार, यह बीमा कवरेज उन यात्रियों को मिलेगा जिनके पास कन्फर्म, RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) या आंशिक रूप से कन्फर्म टिकट हैं। बिना आरक्षण (अनरिज़र्व्ड) और जनरल टिकट इस वैकल्पिक बीमा योजना के दायरे में नहीं आएंगे। पांच साल से कम उम्र के बच्चे, जो बिना अलग सीट या बर्थ के यात्रा कर रहे हैं, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।

CPRO ने एक बयान में कहा, “इस पहल का उद्देश्य रेलवे काउंटरों से सीधे आरक्षित टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी यह वैकल्पिक सुविधा देकर, अधिक से अधिक रेल यात्रियों तक यात्रा बीमा की पहुंच बनाना है।”

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पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए स्पेशल किराये पर चलने वाली दो स्पेशल ट्रेनों के फेरों को बढ़ाने का फैसला किया है।

इससे यात्रियों को आने जाने के लिए अतिरिक्त ट्रिप की सुविधा मिलेगी। रेलवे ने इन ट्रेनों के संचालन की तारीखों और टिकट बुकिंग से जुड़ी जानकारी भी शेयर की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…