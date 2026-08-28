ओडिशा से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ओर ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की मांग को देखते हुए खुर्दा रोड–वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी वीकली स्पेशल ट्रेन की सेवा बढ़ा दी है।

ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुताबिक, यह ट्रेन पहले अगस्त 2026 तक चलनी थी, लेकिन अब इसकी अवधि नवंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस फैसले से ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल और टाइमिंग

ट्रेन नंबर 01929, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से खुर्दा रोड के लिए, 4 सितंबर से 27 नवंबर, 2026 तक हर शुक्रवार को चलेगी।

वापसी में, ट्रेन नंबर 01930, खुर्दा रोड से वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी के लिए, 6 सितंबर से 29 नवंबर, 2026 तक हर रविवार को चलेगी।

कई बड़े स्टेशनों से होकर गुजरती है स्पेशल ट्रेन

यह वीकली स्पेशल ट्रेन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जरूरी स्टेशनों से गुजरती है।

वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी से, यह दतिया, सोनागिर, डबरा, ग्वालियर, मालनपुर, गोहद रोड, भिंड और इटावा से होकर गुज़रती है। इसके बाद, ट्रेन गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज, मिर्ज़ापुर और पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से गुज़रती है। फिर यह भभुआ रोड, सासाराम, डेहरी ऑन सोन, अनुग्रह रोड और गया जंक्शन पहुंचती है।

इसके बाद ट्रेन कोडरमा, पारसनाथ, NSC बोस जंक्शन गोमोह, अद्रा, बांकुरा, बिष्णुपुर, मिदनापुर और हिजली से होकर जाती है। ओडिशा में, यह सर्विस बालासोर, भद्रक, जाजपुर के रोड, नाराज़ मराठापुर, भुवनेश्वर और खुर्दा रोड पर रुकती है, जो इसका आखिरी डेस्टिनेशन है।

इन यात्रियों को होगा फायदा

इस एक्सटेंशन से आने वाले महीनों में झांसी और ओडिशा के बीच लंबी दूरी की यात्रा की प्लानिंग करने वाले यात्रियों को मदद मिलेगी।

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रेल मंत्रालय जल्द ही गोरखपुर और दिल्ली के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस शुरू करने की तैयारी में है। यह ट्रेन खासतौर पर कम और कम-मध्यम आय वर्ग के यात्रियों को ध्यान में रखकर लाई जा रही है, ताकि उन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए सस्ती और बेहतर रेल सेवा मिल सके। यहां पढ़ें पूरी खबर…