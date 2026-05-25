वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीयों का एक तबका “पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुई चुनौतियों के बीच हमारी अपनी उपलब्धियों की बुराई करना चाहता है।” मुंबई में SIDBI के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता, हमें लोगों में भरोसा जगाने की जरूरत है।

समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, वित्त मंत्री ने कहा कि बाहरी कारणों से चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था आज भी सकारात्मक और मजबूत बनी हुई है। आर्थिक झटकों को झेलने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए हमारी नीतिगत प्रतिक्रिया को सोच-समझकर तैयार किया गया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती से सरकारी राजस्व पर 1 लाख करोड़ रुपये का असर पड़ेगा। MSMEs के बकाया भुगतानों में देरी के कारण 8.1 लाख करोड़ रुपये फंसे हुए हैं, जिसका असर उनकी कार्यशील पूंजी और विकास पर पड़ रहा है।

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