India-US Trade Deal : भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौता (Interim Bilateral Trade Agreement) अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि दोनों देशों के बीच इस समझौते पर बातचीत “फिनिश लाइन” के करीब है। उन्होंने भरोसा जताया कि यह समझौता भारत-अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को नई मजबूती देगा।

IX USISPF लीडरशिप समिट 2026 को संबोधित करते हुए गोर ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। उन्होंने भरोसा जताया कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच साझेदारी और अधिक मजबूत होगी।

डील के बारे में नई दिल्ली के अपने हालिया डिप्लोमैटिक दौरे के बारे में बताते हुए, गोर ने एक भारतीय मंत्री के साथ हुई दिल को छू लेने वाली बातचीत के बारे में बताया, जिसमें इस गठबंधन की गहरी, आधी सदी पुरानी मजबूती पर जोर दिया गया था।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक उन्होंने कहा, “मैं कुछ हफ्ते पहले नई दिल्ली में एक मंत्री के साथ था और उन्होंने मुझसे कहा, ‘आप न्यूज में चाहे जो भी सुनें, आज से 50 साल बाद भी हमारे दोनों देश दोस्त रहेंगे। आप दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं।’ और दूसरी बात जो उन्होंने इसमें जोड़ी, वह यह है कि ‘जब डेमोक्रेसी की बात आती है तो हमारे सिद्धांत एक जैसे हैं, जिसमें मजबूत विपक्ष भी शामिल है।’ हर देश में ऐसा नहीं होता। अमेरिका और भारत में इतनी बातें एक जैसी हैं कि यह कुछ ऐसा है जो हमें आने वाले कई दशकों तक बनाए रखेगा।”

गोर ने खास तौर पर भारत और US के बीच पार्टनरशिप के बहुत सारे मौकों की ओर इशारा किया और कहा कि दोनों देश इन्हें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अपने बाइलेटरल रिलेशनशिप में अगले दो सालों की अहमियत बताते हुए, गोर ने कहा कि यह कई दशकों तक पार्टनरशिप का रास्ता तय करेगा।

समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, उन्होंने कहा, “हम अपने दोनों देशों के बीच मौजूद मौके को देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया, आप सेक्टर चुनें (AI, टेक्नोलॉजी, एविएशन) चाहे वह कुछ भी हो, हमारे पास साथ काम करने का पोटेंशियल है।और यह कुछ ऐसा है जिसे मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं और अगले कुछ दशकों के लिए स्टेज तैयार करना चाहता हूं। ये अगले दो साल रिश्ते को कई दशकों के लिए एक रास्ते पर ले जाएंगे और इसलिए यहां जो भी इसमें हिस्सा ले रहा है, उसे इसे एक लॉन्ग-टर्म प्रोजेक्ट के तौर पर सोचना चाहिए। यह एक या दो साल का नहीं है, बल्कि हम अभी जो बो रहे हैं, वह हमें दशकों तक सहारा देगा।”

यह तब हुआ जब पिछले हफ़्ते नई दिल्ली में केंद्रीय कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (USTR) एंबेसडर जैमीसन ग्रीर के साथ दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बीच मजबूत इकोनॉमिक रिश्तों को और मजबूत करने के लिए हाई-लेवल मीटिंग्स की एक सीरीज पूरी की।

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