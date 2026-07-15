भारत और यूनाइटेड किंगडम (UK) के बीच कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट (CETA) आज यानी 15 जुलाई 2026 से आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इसके साथ ही सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी प्रभाव में आ गया है।

ये दोनों एग्रीमेंट इंडिया की सबसे बड़ी ट्रेड डील्स में से एक की शुरुआत हैं और यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट है।

एग्रीमेंट की डिटेल्स यूके डिपार्टमेंट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड और इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के जरिए जारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मिली हैं।

यह एग्रीमेंट कई लेबर-इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को ड्यूटी-फ्री एक्सेस देता है। गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, फुटवियर, कारपेट्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस, फिश, मीट और प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे प्रोडक्ट्स अब बिना इंपोर्ट ड्यूटी दिए यूके में आ सकेंगे। पहले, इन प्रोडक्ट्स पर 4% से 16% तक टैरिफ लगता था।

दूसरी इंडस्ट्रीज जिन्हें फायदा होने की उम्मीद है, उनमें ऑटोमोबाइल, मोटरसाइकिल, ऑटो कंपोनेंट, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट, सिरेमिक, ग्लास, पत्थर और सीमेंट से जुड़े प्रोडक्ट शामिल हैं।

बता दें कि 14 दौर की बातचीत के बाद भारत-UK CETA पर 24 जुलाई 2025 को लंदन में आधिकारिक हस्ताक्षर किए गए। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तत्कालीन UK बिजनेस एवं ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कीर स्टारमर की मौजूदगी में यह समझौता साइन किया।

कई ब्रिटिश प्रोडक्ट भारत में हो जाएंगे सस्ते

पहले दिन से भी भारत ने यूके व्हिस्की पर इंपोर्ट ड्यूटी 150% से घटाकर 75% कर दी है और 10वें साल तक ये घटकर 40% हो जाएगी। जिन के साथ भी ऐसा ही होगा। इस एग्रीमेंट से साइडर, ब्रांडी, बॉर्बन, रम, मीड, सेक, जिन, वोडका, लिकर और टकीला जैसे कई दूसरे प्रीमियम अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर भी ड्यूटी कम हो गई है। यूके से इंपोर्ट होने वाली कारों पर भी ड्यूटी कम हो गई है। एक फिक्स्ड कोटा के तहत, इंपोर्ट ड्यूटी जो पहले 110% तक थी, धीरे-धीरे घटकर 10% हो जाएगी। फेस क्रीम, साबुन, शेविंग क्रीम और नेल पॉलिश जैसे प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी या तो तुरंत हटा दी जाएगी या अगले दस साल में धीरे-धीरे हटा दी जाएगी। परफ्यूम और ओ डी कोलोन पर ड्यूटी (अभी 22%) धीरे-धीरे कटौती पूरी होने के बाद आधी कर दी जाएगी। चॉकलेट, जिंजरब्रेड, मीठे बिस्कुट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पूरे 10 साल के ट्रांजिशन पीरियड के बाद टैरिफ-फ्री हो जाएंगे।

एक और जरूरी बदलाव मेमने के लिए है, क्योंकि ब्रिटिश भेड़ के मीट पर मौजूदा 33% इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी जाएगी। UK सरकार के मुताबिक, 64% टैरिफ लाइनें पहले दिन से भारत में ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगी।

इस एग्रीमेंट का फायदा एयरक्राफ्ट पार्ट्स और साइंटिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स को भी मिलेगा, जिन पर पहले दिन से ही ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट की सुविधा होगी। अगले 10 साल में समझौता पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की 85% टैरिफ लाइनें ड्यूटी-फ्री हो जाएंगी। इससे UK के भारत को होने वाले मौजूदा एक्सपोर्ट का करीब 66% हिस्सा बिना इंपोर्ट ड्यूटी के आएगा।

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सुरक्षित रहेंगे कुछ भारतीय सेक्टर

भारत ने कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को डील से बाहर रखने का फैसला किया है।

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भारतीय निर्यातक को यूके में लगभग ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा

मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का कहना है कि यूके, भारत की लगभग 99% टैरिफ लाइनों पर जीरो-ड्यूटी एक्सेस देने के लिए सहमत हो गया है।

– प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स पर 70% तक के टैरिफ हटाए जाएंगे।

– मरीन प्रोडक्ट्स पर 21.5% तक की ड्यूटी हटाने से फायदा होगा।

– टेक्सटाइल और क्लोदिंग एक्सपोर्ट्स पर 12% तक की टैरिफ कटौती का फायदा होगा।

– केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पर 8% तक की राहत मिलेगी।

– इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो कंपोनेंट्स पर 18% तक की टैरिफ राहत मिलेगी।

– लेदर और फुटवियर प्रोडक्ट्स पर 16% तक की ड्यूटी हटाई जाएगी।

भारत और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी

दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था को इस व्यापार समझौते से बूस्ट मिलने वाला है। ब्रिटिश सरकार के अनुमान के मुताबिक, भारत के साथ इस व्यापार समझौते के वजह से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में 4.8 अरब पाउंड का इजाफा होगा।

यह भारत-यूनाइटेड किंगडम पार्टनरशिप में एक अहम पल है! : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (Twitter) पर पोस्ट कर कहा, ‘यह भारत-यूनाइटेड किंगडम पार्टनरशिप में एक अहम पल है!

कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट और सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट के लागू होने से, हमारे इकोनॉमिक लिंकेज और भी गहरे होने वाले हैं। ये एग्रीमेंट मिलकर हमारे साझा मकसद को हमारे लोगों के लिए ठोस मौकों में बदलेंगे।

CETA हमारे किसानों, एंटरप्रेन्योर्स और MSMEs को नई रफ्तार देगा। कई वाइब्रेंट सेक्टर्स को UK मार्केट में मजबूत एक्सेस मिलेगा। यह टेक्नोलॉजी, प्रोफेशनल सर्विसेज और इनोवेशन में सहयोग को भी गहरा करेगा, साथ ही स्किल्ड इंडियन टैलेंट के लिए ज्यादा मोबिलिटी को सपोर्ट करेगा।

सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट यूके में टेम्पररी तौर पर काम कर रहे इंडियन प्रोफेशनल्स को बहुत कीमती सपोर्ट देगा और इंडियन एंटरप्राइजेज की कॉम्पिटिटिवनेस को मजबूत करेगा।

यह पल हमारी डेमोक्रेसी के बीच भरोसे और ट्रेड, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन से चलने वाली आगे की सोच वाली पार्टनरशिप बनाने के हमारे इरादे को दिखाता है। इंडिया और UK साझा खुशहाली के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।’

This is a significant moment in the India-United Kingdom partnership!



With the coming into force of the Comprehensive Economic and Trade Agreement and the Agreement on Social Security, our economic linkages are going to get even deeper. Together, these agreements translate our… https://t.co/6yZR0IUfCP — Narendra Modi (@narendramodi) July 15, 2026

यह भी पढ़ें: भारत ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने से किया इनकार?

भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत जारी है। इस बीच समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट दी कि ट्रेड डील पर बातचीत रुक गई है। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खारिज कर दिया है। सर्जियो गोर ने रॉयटर्स की रिपोर्ट को फेक और झूठा बताया। यहां पढ़ें पूरी खबर…