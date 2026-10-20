India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) मंगलवार से लागू हो गया है। इस समझौते से दोनों देशों के कारोबार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर भारतीय कंपनियों और निर्यातकों के लिए न्यूजीलैंड के बाजार में अपने उत्पाद बेचना पहले के मुकाबले आसान हो सकता है। इससे भारतीय कारोबारियों को नए ग्राहक मिल सकते हैं और देश के सामान की दूसरे देशों तक पहुंच बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है।

इस समझौते से भारत के कई उद्योगों को फायदा मिलने की संभावना है। कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़े के सामान और जूते-चप्पल बनाने वाली कंपनियों के लिए न्यूजीलैंड में कारोबार के नए अवसर खुल सकते हैं। इसके अलावा, दोनों देशों के बीच निवेश बढ़ाने और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मुताबिक, इंजीनियरिंग सामान, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, रसायन और कृषि उत्पादों जैसे अन्य क्षेत्रों को भी बेहतर बाजार पहुंच से लाभ मिलने की संभावना है।

उद्यमों और रोजगार को मिलेगा समर्थन

सोमवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने X’ (ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा, “भारत में 20 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश लाने की न्यूजीलैंड की प्रतिबद्धता में विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, सेवाओं और नवाचार को मजबूत करने की अपार संभावनाएं हैं, जिससे उद्यमों और रोजगार को समर्थन मिलेगा।”

70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों (उत्पाद श्रेणियों) के लिए बाजार तक पहुंच

मंगलवार से लागू भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) में 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों (उत्पाद श्रेणियों) के लिए बाजार तक पहुंच शामिल है, जबकि भारत ने अपनी 30 प्रतिशत टैरिफ लाइनों को इससे बाहर रखा है। इस समझौते के दायरे में आने वाले उत्पादों के लिए, न्यूजीलैंड 30% टैरिफ लाइनों पर तुरंत शुल्क हटा देगा। बाकी श्रेणियों के लिए शुल्क में कमी अगले 10 वर्षों में चरणों में की जाएगी, या इसे शुल्क कटौती और टैरिफ-रेट कोटा के जरिए लागू किया जाएगा।

2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, दोनों देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार मौजूदा समय में 2.4 अरब अमेरिकी डॉलर का है। दोनों देशों ने 2030 तक अपने व्यापार को दोगुना करके 7 अरब NZD (लगभग 35,000 करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

यह भी पढ़ें: इलॉन मस्क का बड़ा ऐलान, अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को मिलेगा SpaceX का एक शेयर

टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क ने अमेरिका के बच्चों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगले साल अमेरिका के हर बच्चे को उनकी कंपनी स्पेसएक्स का एक शेयर दिया जाएगा। मस्क के इस बयान के बाद अब इस योजना को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्क ने 19 अक्टूबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। यहां पढ़ें पूरी खबर…