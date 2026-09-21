India-New Zealand FTA: भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत भारत को न्यूज़ीलैंड में अपने 100 प्रतिशत एक्सपोर्ट के लिए ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। यह समझौते 20 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर लागू होगा। इस बात की जानकारी केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को दी। इस दौरान गोयल ने न्यूजीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले के साथ वर्चुअल बातचीत भी की।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, गोयल ने नई दिल्ली में भारत-न्यूजीलैंड FTA के लागू होने की तारीख की घोषणा करते हुए कहा, “मुझे खुशी है कि हम अपनी द्विपक्षीय आर्थिक साझेदारी में अगले महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं: भारत-न्यूज़ीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का लागू होना, जो 20 अक्टूबर, 2026 को दशहरा के शुभ अवसर पर प्रभावी होगा।”

उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम भारत और न्यूज़ीलैंड की एक मजबूत और अधिक महत्वाकांक्षी आर्थिक साझेदारी बनाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गोयल ने बातचीत के दौरान मैक्ले के योगदान और सहयोग को स्वीकार किया और एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और संतुलित समझौते की दिशा में काम करने के लिए भारतीय और न्यूज़ीलैंड की बातचीत करने वाली टीमों की सराहना की।

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि जुलाई 2026 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा से द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को मजबूत राजनीतिक गति भी मिली है।

उन्होंने कहा कि इन यात्राओं ने द्विपक्षीय संबंधों को गति दी और FTA को जल्द लागू करने के महत्व पर जोर दिया। गोयल ने बताया कि जुलाई में पीएम मोदी की न्यूज़ीलैंड यात्रा चार दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की उस देश की पहली यात्रा थी।

उन्होंने कहा कि रणनीतिक साझेदारी और 2030 के लिए रोडमैप आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए भारत और न्यूज़ीलैंड की साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाते हैं, जिसमें अगले चार या पांच वर्षों में वस्तुओं और सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 35,000 करोड़ रुपये तक दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी शामिल है।

गोयल ने कहा, “भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लागू होने से इस लक्ष्य को ठोस आर्थिक नतीजों में बदला जा सकेगा।” दोनों देशों के बीच नौ महीने तक चली बातचीत के बाद, 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में FTA (फ्री ट्रेड एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए गए।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच वस्तुओं का व्यापार 2023-24 में 873 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें 49 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

भारत से न्यूजीलैंड को वस्तुओं का निर्यात 2024-25 में बढ़कर 711 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें 32 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।

2024 में न्यूजीलैंड को भारत का सेवा निर्यात 13 प्रतिशत बढ़कर 634 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसमें यात्रा, आईटी और व्यावसायिक सेवाएं जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। 2024-25 में न्यूज़ीलैंड से आयात की तुलना में भारत का निर्यात अधिक रहा, जिससे सकारात्मक व्यापार संतुलन बना रहा।

FTA के लागू होने से दोनों देशों के बीच गहरे व्यापारिक और आर्थिक सहयोग के लिए एक ढांचा मिलने की उम्मीद है।

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