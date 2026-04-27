भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार, 27 अप्रैल को नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत की वैश्विक आर्थिक साझेदारियों को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौता (IN-NZ FTA) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और न्यूज़ीलैंड के व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, इस हस्ताक्षर समारोह में दोनों देशों के व्यवसायी और उद्योग जगत के लीडर एक साथ आए; इस अवसर पर व्यापार और निवेश मंत्री टॉड मैक्ले ने सांसदों के एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल और न्यूज़ीलैंड के 30 से अधिक व्यवसायों का नेतृत्व किया।
मैक्ले ने कहा कि भारत-न्यूज़ीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर द्विपक्षीय संबंधों में एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत है, जो साझा आकांक्षाओं, गहरे जुड़ाव और आपसी लाभ वाली वृद्धि के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के अवसर पर अपने संदेश में, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे एक ऐतिहासिक माइल्सस्टोन बताया। उन्होंने कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए व्यापार, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्र में बड़े अवसर खोलता है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि इससे बाज़ार तक पहुंच बढ़ेगी, निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा और कृषि जैसे क्षेत्रों में सहयोग संभव हो पाएगा। साथ ही, यह स्थिर, नियमों पर आधारित व्यापार और लोगों के बीच गहरे संबंधों के प्रति दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी मज़बूत करेगा।
इस अवसर पर बोलते हुए, मैक्ले ने कहा कि यह समझौता “एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला” अवसर है, जो निर्यातकों के लिए नए रास्ते खोलेगा, रोज़गार के अवसर पैदा करेगा और महत्वपूर्ण आर्थिक संभावनाओं को साकार करेगा। उम्मीद है कि यह समझौता न केवल मौजूदा व्यावसायिक संबंधों को मज़बूत करेगा, बल्कि नई साझेदारियों के विकास को भी गति देगा, जिससे दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक जुड़ाव और बढ़ेगा।
न्यूजीलैंड की ओर से मिली ज़बरदस्त भागीदारी का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने बताया कि 40 से अधिक प्रतिनिधि (जिनमें निर्यातक, विभिन्न क्षेत्रों के अग्रणी लोग और व्यावसायिक हितधारक शामिल थे) इस ऐतिहासिक अवसर के गवाह बनने के लिए भारत आए। यह इस बात को रेखांकित करता है कि इस समझौते को कितना अधिक महत्व दिया गया है।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने X (Twitter) पर लिखा, “मुझे खुशी है कि आज जिस भारत-न्यूजीलैंड FTA पर हस्ताक्षर हुए हैं, वह हमारी विकास साझेदारी को अभूतपूर्व गति देगा। यह उस गहरे भरोसे, साझा मूल्यों और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है जो हमारे दोनों देशों को आपस में जोड़ते हैं।
इस समझौते से हमारे किसानों, युवाओं, महिलाओं, MSMEs, कारीगरों, स्टार्टअप्स, छात्रों और इनोवेटर्स को बहुत फायदा होगा। यह विकास के नए रास्ते खोलेगा, अवसर पैदा करेगा और विभिन्न क्षेत्रों में हमारे तालमेल को और गहरा करेगा।
न्यूजीलैंड द्वारा 20 अरब डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता कृषि, विनिर्माण, इनोवेशन और टेक के क्षेत्रों में हमारे सहयोग को और मजबूत करेगी, जिससे दोनों देशों के लिए एक अधिक समृद्ध और गतिशील भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा।”
भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते
इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को द्वीपीय देश के बाजार में अपने उत्पादों के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी और अगले 15 वर्ष में करीब 20 अरब डॉलर का निवेश आने की उम्मीद है। इस समझौते का लक्ष्य अगले पांच वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर पांच अरब डॉलर करना है।
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