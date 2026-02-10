भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम ट्रेड एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क की घोषणा के कुछ दिनों बाद व्हाइट हाउस ने सोमवार को एक फैक्ट शीट जारी की। इससे पता चलता है कि भारत इंडस्ट्रियल आइटम, खाने की चीजें और खेती के प्रोडक्ट सहित कई तरह के अमेरिकी सामानों पर टैरिफ कम करेगा या हटाएगा। दिलचस्प बात यह है कि फैक्ट शीट में “कुछ दालों” का ज़िक्र है, जिन्हें 6 फरवरी के पहले के जॉइंट स्टेटमेंट में शामिल नहीं किया गया था।

भारत करेगा अमेरिका से कुछ दालें आयात

व्हाइट हाउस द्वारा 9 फरवरी को जारी फैक्ट शीट: द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया अनाउंस हिस्टोरिक ट्रेड डील में कहा गया है, “भारत सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों और कई तरह के अमेरिकी खाने और खेती के प्रोडक्ट पर टैरिफ खत्म करेगा या कम करेगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, कुछ दालें, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट, और दूसरे प्रोडक्ट शामिल हैं।”

यह तब हुआ जब व्हाइट हाउस ने भारत-अमेरिकी ट्रेड डील को एक ऐतिहासिक पल बताया और कहा कि इससे भारत का 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों का बाजार अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए खुल जाएगा। व्हाइट हाउस ने अपनी रिलीज में कहा, “यह घोषणा भारत के साथ आगे बढ़ने का एक ठोस रास्ता दिखाती है जो एक जरूरी ट्रेडिंग पार्टनर के साथ बैलेंस्ड, आपसी व्यापार को पूरा करने के लिए प्रेसिडेंट के डेडिकेशन को दिखाती है।”

6 फरवरी के बयान से अंतर

जनसत्ता के सहयोगी फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार, 6 फरवरी को जॉइंट स्टेटमेंट से साफ तौर पर ये दो शब्द गायब थे, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम एग्रीमेंट की “मुख्य शर्तों” के बारे में डिटेल में बताया गया था।

6 फरवरी को जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कहा गया, “भारत सभी अमेरिकी इंडस्ट्रियल सामानों और अमेरिका के कई तरह के खाने और खेती के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ खत्म कर देगा या कम कर देगा, जिसमें सूखे डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार, ट्री नट्स, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और स्पिरिट्स, और दूसरे प्रोडक्ट्स शामिल हैं।”

कुछ दालों का ज़िक्र करना जरूरी है क्योंकि यह अमेरिका के किसानों के लिए भारत के खेती के बाजार में एक नई शुरुआत का संकेत देता है, जो पहले के जॉइंट स्टेटमेंट में लिस्टेड प्रोडक्ट्स से आगे बढ़ेगा।

बदले में इसका दावा है कि भारत को अमेरीका को अपने एक्सपोर्ट पर कम ड्यूटी से भी फायदा होगा। इसमें टेक्सटाइल और गारमेंट्स, लेदर और फुटवियर, प्लास्टिक और रबर प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक केमिकल्स, घर की सजावट का सामान, कारीगरी का सामान और कुछ मशीनरी शामिल हैं।

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कॉल के बाद 6 फरवरी के जॉइंट स्टेटमेंट में इसी तरह के आइटम्स लिस्ट किए गए थे, लेकिन इसमें दालें शामिल नहीं थीं। इसमें बताया गया था:

– डीडीजी

– जानवरों के चारे के लिए लाल ज्वार

– ट्री नट्स

– ताजे और प्रोसेस्ड फल

– सोयाबीन तेल

– वाइन और स्पिरिट्स

– दूसरे प्रोडक्ट्स

पहले के स्टेटमेंट में आपसी ट्रेड पर फोकस था और अमेरिका-इंडिया बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) के लिए कमिटमेंट को फिर से पक्का किया गया था, लेकिन दालों का ज़िक्र व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में एक नई बात है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी पाबंदियों पर सफाई

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 फरवरी को भोपाल में रिपोर्टर्स को बताया कि ट्रेड डील के तहत कौन से प्रोडक्ट्स भारत में नहीं आएंगे। इनमें शामिल हैं:

– छिलके वाला अनाज, आटा, गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा

– आलू, प्याज, मटर, बीन्स, खीरा, मशरूम

– दालें, फ्रोजन सब्जियां

– संतरे, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी

– मिक्स कैन्ड सब्जियां

भले ही व्हाइट हाउस फैक्ट शीट में दालों का नाम है, भारत कुछ खास तरह की दालों पर रोक लगाए हुए है और घरेलू खेती की जरूरतों को नए ट्रेड के मौकों के साथ बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहा है।

यहां भी पढ़ें: Silver ETF, FOF : चांदी में निवेश करने वाले NFO में सब्सक्रिप्शन खुला, चेक करें रिस्क फैक्टर समेत हर डिटेल

यहां भी पढ़ें: EPFO सदस्यों के लिए गुड न्यूज: UPI के जरिए सीधे बैंक खाते में निकाल सकेंगे PF का पैसा, जल्द लॉन्च हो सकता है नया ऐप

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। सोने-चांदी में निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।