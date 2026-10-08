भारत ने विदेशी निवेश को लेकर अपनी नीति में एक बार फिर बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। करीब एक दशक पहले भारत ने कई देशों के साथ किए गए द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईटी) को खत्म कर दिया था। अब सरकार इन समझौतों के नेटवर्क को नए सिरे से मजबूत करने पर काम कर रही है।

2025-26 के केंद्रीय बजट में 2016 के मॉडल बीआईटी की समीक्षा करने की घोषणा की गई थी। इसका मकसद निवेशकों के लिए नियमों को थोड़ा आसान और बेहतर बनाना है, ताकि देश में लगातार विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि नए बीआईटी मॉडल को कैबिनेट से जल्द मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

खास बात यह है कि नए ढांचे को ध्यान में रखते हुए कुछ देशों के साथ समझौते पहले ही किए जा चुके हैं। इनमें सऊदी अरब, इजरायल और UAE शामिल हैं। सरकार को उम्मीद है कि साल के अंत तक 4-5 नए निवेश समझौते हो सकते हैं।

क्या है द्विपक्षीय निवेश समझौता (बीआईटी)?

द्विपक्षीय निवेश समझौता या बीआईटी दो देशों के बीच एक समझौता होता है जो एक देश की कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए जाने वाले निजी निवेश से जुड़े नियम तय करता है। इस तरह ये विदेशी निवेश को बढ़ावा देने उसकी सुरक्षा करने और उसमें स्पष्टता लाने में मदद करते हैं।

निवेश के नेट इनफ्लो में भारी गिरावट के बीच, ये नए समझौते दिखाते हैं कि देश ‘लोकल रेमेडीज़ के इस्तेमाल’ (ELR) के मामले में ज़्यादा लचीलापन दिखाने को तैयार है। ELR एक ऐसा नियम है जिसके तहत विदेशी निवेशक को अंतरराष्ट्रीय दावा करने से पहले मेजबान देश की घरेलू अदालतों या प्रशासनिक निकायों से समाधान खोजना होता है।

जहां भारत ने 2024 में UAE के साथ अपने बीआईटी में तीन साल के ELR नियम पर सहमति जताई थी, वहीं पिछले हफ्ते तय हुई डील के अनुसार सऊदी अरब का निवेशक दो साल में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) का रास्ता अपना सकता है। यह डील भारतीय रिफाइनरियों में सऊदी निवेश की उम्मीद के बीच हुई है।

बीआईटी को लेकर सतर्क रवैया

यह तब हो रहा है जब व्यापारिक साझेदारों ने समझौते के तहत एक साल के ELR नियम की मांग भी की है, लेकिन भारत ने अब तक ऐसी मांगों को नहीं माना है। सऊदी अरब के साथ बीआईटी पूरा होने के बाद, एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत-सऊदी अरब बीआईटी कानूनी निश्चितता प्रदान करेगा और “दूसरे देश के क्षेत्र में दोनों देशों के निवेशकों के हितों की रक्षा करेगा”।

अधिकारी ने कहा, “स्थानीय कानूनी उपायों (local remedies) को आजमाने की 2 साल की शर्त निवेशकों को ‘इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट’ (ISDS) सिस्टम तक बेहतर पहुंच देती है। साथ ही, यह समझौता निवेशकों की सुरक्षा और जनहित में नियम बनाने के देश के अधिकार के बीच सावधानी से संतुलन बनाता है, जिससे संप्रभु शासन के लिए पर्याप्त नीतिगत गुंजाइश बनी रहती है।”

‘इन्वेस्टर-स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट’ (ISDS) एक ऐसा सिस्टम है जिसे विदेशी निवेश की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसके तहत निवेशक संधि के कथित उल्लंघन के लिए मेजबान देश (जहां निवेश किया गया है) के खिलाफ दावा कर सकते हैं।

2016-17 में बीआईटी (द्विपक्षीय निवेश संधियों) को खत्म करने के बाद भारत का पांच साल की ELR (स्थानीय कानूनी उपायों की शर्त) पर जोर देना विदेशी निवेशकों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के प्रोफेसर प्रभाष रंजन ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की संधि नीति एक जैसी होनी चाहिए। मॉडल BIT में स्थानीय कानूनी उपायों को आज़माने के लिए एक से दो साल की अवधि होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं।

रंजन ने कहा, “इसके अलावा, ISDS दावा करने की कुल समय-सीमा बहुत सख्त नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी होनी चाहिए जो विदेशी निवेशकों के लिए व्यावहारिक हो।”

देश बनाम निवेशक

हालांकि कई साझेदारों ने एकतरफा रूप से कई बीआईटी को खत्म करने के भारत के फैसले की आलोचना की है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय अदालतों के कई प्रतिकूल फैसलों के बाद देश और निवेशकों के अधिकारों के बीच संतुलन बनाना भारत और कई अन्य विकासशील देशों के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

अतीत में बीआईटी खत्म करने वाला भारत अकेला देश नहीं था। दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों ने भी नीतिगत गुंजाइश बनाए रखने के लिए ऐसा ही किया, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ट्रिब्यूनल के फैसलों को घरेलू नीतिगत दायरे में दखलंदाजी के तौर पर देखा जा रहा था।

जोस मिगुएल अहुमादा और हा-जून चांग ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट “ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर” में कहा कि ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्थाओं को काफी सख्त बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

अक्सर FDI से घरेलू उत्पादक नेटवर्क में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मजबूर करने वाले रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की उनकी कोशिशों में बीआईटी और ISDS सिस्टम का कानूनी ढांचा बाधा डालता है।

अहूमाडा और चांग ने बताया कि इस बात के ठोस सबूत हैं कि ट्रिब्यूनल अक्सर देश के अधिकारों के बजाय विदेशी कंपनियों का पक्ष लेते हैं, देशों पर कानूनी बचाव का भारी खर्च डालते हैं, राष्ट्रीय नीतिगत दायरे पर सख्त सीमाएं लगाते हैं और मेजबान देशों पर “रेगुलेटरी चिलिंग इफ़ेक्ट” (नियम बनाने से रोकने वाला असर) डालते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है, “असल में अमीर देशों के हालिया कदमों से मौजूदा सिस्टम की कमियां सामने आ रही हैं। EU ने ‘एनर्जी चार्टर ट्रीटी’ से खुद को अलग कर लिया है क्योंकि इसके ISDS प्रावधान को ‘पेरिस समझौते’ के अनुकूल नहीं माना जाता है। इसी तरह, अमेरिका और कनाडा ने USMCA (अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता) से ISDS क्लॉज़ हटा दिए हैं, और न्यूज़ीलैंड ने CPTPP (ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता) में ISDS प्रावधानों से बाहर रहने का फैसला किया है। इस लिहाज से एक नई व्यवस्था को बाहर निकलने की इस लहर को संस्थागत रूप देना चाहिए और FDI (विदेशी प्रत्यक्ष निवेश) को रेगुलेट करने के लिए राष्ट्रीय स्तर को मुख्य पैमाना बनाना चाहिए।”

बीआईटी बहस के केंद्र में आर्बिट्रेशन

क्लारस लॉ एसोसिएट्स की पार्टनर आरवी अनुराधा ने कहा कि “स्थानीय कानूनी उपायों के इस्तेमाल” (exhaustion of local remedies) के लिए तय समय-सीमा वाला नियम सरकार के लिए विवाद की प्रकृति का सही आकलन करने और निवेशक की वास्तविक शिकायतों को सुलझाने का एक तरीका हो सकता है। जिससे ISDS आर्बिट्रेशन की नौबत ही न आए।

अनुराधा ने कहा, “लेकिन हमारे बीआईटी में ऐसा कोई भी प्रावधान तभी असरदार होगा जब निवेशकों के विवादों का निपटारा तेजी से हो। ऐसी तेज प्रक्रिया के लिए कानूनी आधार की जरूरत होगी। व्यावहारिक रूप से, निवेशक की राष्ट्रीयता के आधार पर उनकी चिंताओं को दूर करना संभव नहीं होगा। न्यायिक प्रक्रिया सभी निवेशकों के साथ समान व्यवहार करेगी। कोई विदेशी निवेशक बीआईटी प्रावधान के आधार पर भारतीय अदालतों में सुनवाई के लिए प्राथमिकता का दावा नहीं कर सकता।”

अनुराधा ने कहा कि हमें एक ऐसे कानूनी रूप से समर्थित सिस्टम की जरूरत है जो सभी निवेशकों (चाहे वे भारतीय हों या विदेशी) के लिए उपलब्ध हो। उन्होंने आगे कहा कि समय पर शिकायतों का निपटारा करने से विवाद को रोकने या कम करने में मदद मिल सकती है।

2016 के मॉडल से पहले भारत ने 1993 के मॉडल बीआईटी और 2003 में उसमें किए गए संशोधनों के आधार पर 83 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश समझौते (BITs) किए थे। इनमें से 74 समझौतों को मंजूरी दी गई थी।

मार्च 2023 में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन 74 बीआईटी में से 68 देशों को इन्हें खत्म करने का नोटिस भेजा गया था और उनसे 2016 के मॉडल के आधार पर फिर से बातचीत करने का अनुरोध किया गया था।

अप्रैल 2025 में लोकसभा में दिए गए एक जवाब से पता चला कि 2016 के संशोधित मॉडल के बाद से, भारत ने बेलारूस और किर्गिज़ गणराज्य के साथ बीआईटी पर और ब्राजील, UAE तथा उज़्बेकिस्तान के साथ निवेश सहयोग और सुविधा संधि (ICFT) पर हस्ताक्षर किए हैं।

UAE के साथ हुए बीआईटी में स्थानीय कानूनी उपायों को आजमाने की समय-सीमा को पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया था। इसमें यह भी बताया गया कि इंडिया ताइपे एसोसिएशन और ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर के बीच एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

यह भी पढ़ें: स्टारलिंक को लेकर इलॉन मस्क के आरोपों पर केंद्र का जवाब

केंद्र सरकार ने भारत में स्टारलिंक की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा को लेकर इलॉन मस्क के आरोपों पर जवाब दिया है। सरकार ने कहा है कि देश में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। यह प्रतिक्रिया मस्क के उस बयान के बाद आई है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि कुछ ताकतवर उद्योगपति (ओलिगार्क) भारत में स्टारलिंक की राह रोक रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…