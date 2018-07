रवांडा को 20 करोड़ डॉलर कर्ज देने की पेशकश, भारत दूतावास भी खोलेगा

रवांडा के दो दिवसीय दौरे पर यहां पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे के साथ विस्तृत बातचीत की और व्यापार एवं कृषि के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रवांडा के लिये 20 करोड़ डॉलर के कर्ज की पेशकश भी की। राष्ट्रपति कागमे के साथ बातचीत के बाद मोदी ने घोषणा की कि भारत जल्द रवांडा में अपना दूतावास खोलेगा। रवांडा में मीडिया को दिये गये संयुक्त बयान में मोदी ने कहा, ‘‘हमलोग रवांडा में एक उच्चायोग खोलने जा रहे हैं। इससे दोनों देशों की संबंधित सरकारों के बीच ना सिर्फ संवाद स्थापित होगा बल्कि वाणिज्य संबंधी, पासपोर्ट, वीजा के लिये सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी।’’ उन्होंने कहा कि भारत और रवांडा के संबंध समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं।

मोदी ने कहा, ‘‘यह हमारे लिये गौरव की बात की है कि भारत रवांडा की आर्थिक विकास की यात्रा में उसके साथ खड़ा है।’’ उन्होंने कहा कि भारत रवांडा के विकास में सहयोग जारी रखेगा। दोनों देशों ने चमड़ा एवं इससे संबद्ध क्षेत्रों और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किये। भारत ने कई औद्योगिक पार्क के विकास एवं रवांडा में किगाली विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के लिये 10 करोड़ डॉलर और कृषि के लिये 10 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की पेशकश की। आपसी बातचीत के बाद दोनों नेताओं ने कारोबार एवं निवेश, क्षमता निर्माण, विकासात्मक सहयोग और दोनों देशों के बीच संबंध में भागीदारी मजबूत करने के लिये प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत में भी हिस्सा लिया।

राष्ट्रपति कागमे ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा रवांडा एवं भारत के बीच लंबे समय से कायम मित्रता एवं सहयोग में मील का पत्थर दर्शाती है। संसाधान सम्पन्न इस महाद्वीप में भारत की पहुंच कायम करने के इरादे से मोदी अफ्रीका के तीन देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में आज रात रवांडा पहुंचे। मोदी इस पूर्वी अफ्रीकी देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गये हैं। मोदी की यह यात्रा चीन के प्रधानमंत्री शी जिनफिंग की रवांडा यात्रा के कुछ ही दिन बाद हो रही है। किगाली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा पर प्रधानमंत्री के विमान के उतरते ही रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे ने उनका स्वागत किया।

Held productive discussions with President @PaulKagame.

It is a matter of great joy that India and Rwanda are working together in areas like technology, infrastructure, finance, rural development and technology.

Today’s talks will further boost ties in these sectors. pic.twitter.com/Uq6s6XLOal

— Narendra Modi (@narendramodi) July 23, 2018