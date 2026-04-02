भारत के रक्षा निर्यात ने वित्त वर्ष 2025-26 में नई ऊंचाई हासिल की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को बताया कि इस अवधि में भारत का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। यह आंकड़ा पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 62.66% अधिक है।
रक्षा मंत्री ने एक X (Twitter) पोस्ट में कहा कि पिछले वर्ष की तुलना में यह उछाल भारत की स्वदेशी क्षमताओं और उन्नत मैन्युफैक्चरिंग शक्ति पर वैश्विक विश्वास को दर्शाता है।
उन्होंने कहा, ” पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा निर्यात में सफलता की एक शानदार कहानी लिख रहा है! भारत का रक्षा निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपये के साथ एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 62.66% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है। रक्षा निर्यात में 14,802 करोड़ रुपये की यह बड़ी छलांग भारत की स्वदेशी क्षमताओं और उन्नत विनिर्माण शक्ति पर बढ़ते वैश्विक विश्वास को दर्शाती है।”
उन्होंने आगे कहा कि यह रिकॉर्ड-तोड़ प्रदर्शन सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के योगदान को दर्शाता है, जिसमें रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) का योगदान 54.84% और निजी उद्योग का योगदान 45.16% रहा।
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, इससे पहले, मार्च में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने बताया था कि सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। घरेलू रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2024-25 में 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया और रक्षा निर्यात लगभग 24,000 करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
उन्होंने आगे कहा कि अप्रैल 2026 तक, निर्यात लगभग 29,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है और सरकार ने वित्त वर्ष 2029-30 तक रक्षा निर्यात का लक्ष्य 50,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया है।
निजी उद्योग की बढ़ती भूमिका पर सिंह ने कहा कि आज यह क्षेत्र रक्षा प्लेटफॉर्म, उपकरण और सहायक सामग्री में लगभग 25% का योगदान देता है और उम्मीद है कि निकट भविष्य में मूल्य के हिसाब से कुल उत्पादन में इसका योगदान 50% तक पहुच जाएगा।
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नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है। इस नियम ने दशकों पुराने आयकर नियम, 1962 की जगह ले ली है। इस बीच, सरकार ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे आने वाले फाइलिंग सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…