पंजाब के उद्योगों ने पिछले दिनों एलपीजी संकट का सामना किया और अब एक नई मुश्किल उनके सामने आ खड़ी हुई है। मुश्किल यह है कि फर्नेस ऑयल, पेटकोक और लाइट डीजल ऑयल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये चीजें ऑटोमोबाइल, स्टील रोलिंग, फास्टनर और इससे जुड़ी कई इकाइयों में भट्टियों के लिए ईंधन का प्रमुख स्रोत हैं।

पेट्रोलियम कंपनियों ने हाल ही में औद्योगिक डीजल की कीमतों में 22 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। औद्योगिक डीजल का इस्तेमाल बड़े उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा जेनरेटर चलाने और उद्योगों में अलग-अलग कामों के लिए होता है और इसलिए इसकी बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है। औद्योगिक डीजल की कीमत बढ़ने से व्यापारी वर्ग परेशान है।

व्यापार एवं औद्योगिक उपक्रम संघ (एटीआईयू) के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने कहा, “पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण भारत में यह संकट पैदा हुआ है और हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हल्के डीजल तेल (एलडीओ), फर्नेस ऑयल और पेटकोक जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अचानक और लगातार बढ़ोतरी हुई है। 20 दिनों में कीमतें लगभग 25 प्रतिशत बढ़ गई हैं। तेजी से हुई इस बढ़ोतरी ने औद्योगिक कामों, विशेष रूप से फोर्जिंग क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया है।”

टीसीजी फोर्जिंग्स के राहुल गुप्ता ने कहा, “ये हालात ट्रैक्टर के पुर्जों, कृषि उपकरणों, साइकिल के पुर्जों और ऑटो कंपोनेन्ट्स की सप्लाई चेन को काफी हद तक प्रभावित करेंगे।”

सप्लाई पर पड़ रहा असर

भारतीय रेलवे के प्रमुख आपूर्तिकर्ता चामुंडा कास्टिंग्स लिमिटेड के निदेशक राघव मित्तल ने कहा, “अलग-अलग सरकारी विभागों को होने वाली सप्लाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अधिकतर टेंडर को उस समय के कम कच्चे माल और ईंधन की लागत के आधार पर फाइनल किया गया था। अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण, उस दर पर ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो गया है।”

पंकज शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए एमएसएमई को सपोर्ट करने का यही सही वक्त है क्योंकि इनपुट लागत में अस्थिरता और अनिश्चितता की स्थिति इस क्षेत्र को तबाह करने वाली साबित हो सकती है। उन्होंने कीमतों को स्थिर रखने, कामकाज के चलते रहने और नौकरियों की सुरक्षा के लिए सरकार से तत्काल दखल देने और राहत की मांग की है।

एमएसएमई क्षेत्र पर पड़ेगा अतिरिक्त वित्तीय बोझ

विश्व एमएसएमई फोरम के अध्यक्ष बदीश जिंदल ने पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा औद्योगिक डीजल की कीमतों में प्रति लीटर 22 रुपये की बढ़ोतरी का कड़ा विरोध किया है। उनका कहना है कि इस बढ़ोतरी से उत्पादन और परिवहन लागत भी काफी बढ़ेगी जिससे एमएसएमई क्षेत्र पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा।

जिंदल ने कहा, “डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से बिजली उत्पादन की लागत भी बढ़ सकती है जिससे औद्योगिक कामों पर और भी अधिक असर पड़ेगा। इस वजह से उद्योगों को खुदरा पेट्रोल पंपों से डीजल खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, जिससे इन पंपों पर भीड़ और दबाव बढ़ सकता है।”

घर लौटने को मजबूर हजारों मजदूर

पश्चिम एशिया में जारी तनाव का असर अब भारत के औद्योगिक शहरों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। गुजरात के सूरत में गैस आपूर्ति प्रभावित होने के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने-अपने गांवों की ओर लौटने को मजबूर हो गए हैं।यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।



