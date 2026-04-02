देशभर में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अपने आयकर रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। हाल ही में सरकार ने संसद में बताया कि 1.3 लाख से ज्यादा मामलों में रिफंड अटका हुआ है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह देरी स्क्रूटनी या किसी बड़ी गलती की वजह से नहीं, बल्कि इनऑपरेटिव PAN जैसी बेसिक कंप्लायंस समस्या के कारण हो रही है।

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे मामलों में 340 करोड़ रुपये से अधिक का रिफंड फिलहाल रोक दिया गया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में डिटेल्स शेयर की गईं, जिससे यह साफ हो गया कि आसान टैक्स प्रोसेसिंग के लिए अब PAN-आधार लिंकिंग बहुत जरूरी है।

सरकार ने संसद को क्या बताया?

यह मुद्दा लोकसभा में MP कार्ति पी चिदंबरम, डॉ. अमर सिंह और बेनी बेहनन के उठाए गए सवालों के जरिए उठा।

इसका जवाब देते हुए, वित्तीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने PAN इनऑपरेबिलिटी, रिफंड और शिकायतों पर डिटेल्ड डेटा दिया। एक बड़ा खुलासा, “इनऑपरेटिव PAN स्टेटस के संबंध में होल्ड पर रखे गए ऐसे रिफंड मामलों की संख्या 1,30,638 है और इसमें शामिल रकम 340.30 करोड़ रुपये है।”

9.25 करोड़ से ज्यादा PAN इनऑपरेटिव हो गए

सरकार ने साफ किया कि आधार-PAN लिंकिंग सिर्फ इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है। ऑफिशियल जवाब के मुताबिक: “1 जनवरी, 2026 तक इनऑपरेटिव इंडिविजुअल कैटेगरी PAN की कुल संख्या 9,25,50,668 है।”

सरकार ने यह भी बताया, “PAN को आधार से देर से लिंक करने के लिए जमा की गई लेट फीस की कुल रकम 2,338.31 करोड़ रुपये है।”

क्यों ब्लॉक हो रहे हैं रिफंड?

वित्त मंत्रालय ने एक जरूरी टेक्निकल बात साफ की कि इनऑपरेटिव PAN के साथ फाइल किए गए ITR अभी भी प्रोसेस किए जाते हैं। टैक्स क्रेडिट (जैसे TDS) की इजाजत है लेकिन रिफंड रोक दिया जाता है।

जवाब के मुताबिक: “इन रिटर्न की प्रोसेसिंग से मिलने वाले रिफंड को सेक्शन 139AA के प्रोविज़न के मुताबिक रोक दिया जाता है…”

आसान शब्दों में, भले ही आपका रिटर्न वैलिड हो, आपको तब तक रिफंड नहीं मिलेगा जब तक आपका PAN फिर से ऑपरेटिव नहीं हो जाता।

अभी टैक्सपेयर्स को क्या करना चाहिए?

अगर आप नहीं चाहते कि आपका रिफंड अटके, तो आपको अपने PAN को आधार से तुरंत लिंक(अगर पहले से नहीं किया है) करना चाहिए। लागू लेट फीस (अगर जरूरी हो) पे करें। इनकम टैक्स पोर्टल पर PAN स्टेटस चेक करें और ITR फाइल करने से पहले पक्का करें कि आपका PAN “ऑपरेटिव” हो गया है। एक बार PAN फिर से ऑपरेटिव हो जाए, तो आपका रिफंड प्रोसेसिंग के बाद रिलीज किया जा सकता है।

यह भी पढ़ें: AY 2026-27 के लिए ITR फॉर्म नोटिफाई

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो गया है। इस नियम ने दशकों पुराने आयकर नियम, 1962 की जगह ले ली है। इस बीच, सरकार ने असेसमेंट ईयर (AY) 2026-27 के लिए सभी इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म भी नोटिफाई कर दिए हैं, जिससे आने वाले फाइलिंग सीजन की तैयारी शुरू हो गई है। यहां पढ़ें पूरी खबर…