Income Tax Act 2025 : नए इनकम टैक्स एक्ट के फाइनली पारित किए गए वर्जन में एक ऐसी अहम राहत को हटा दिया गया है, जिसे नए कानून के ड्राफ्ट में शामिल किया गया था। बिल के ड्राफ्ट में टैक्सपेयर्स को अपने कैपिटल लॉस को एडजस्ट करने के मामले में वन-टाइम बेनिफिट दिए जाने का प्रावधान किया गया था। लेकिन पारित किए गए नए कानून में यह बेनिफिट हटा दिया गया है। यह राहत लंबी अवधि के कैपिटल लॉस (LTCL) को शॉर्ट टर्म के कैपिटल गेन (STCG) से सेट-ऑफ करने से जुड़ी थी। लेकिन पारित कानून में इस राहत को खत्म करके उन्हीं नियमों को लागू कर दिया गया है, जो पुराने आयकर कानून (Income Tax Act 1961) में मौजूद थे।

ड्राफ्ट बिल में क्या राहत दी गई थी

इनकम टैक्स बिल 2025 के ड्राफ्ट में रिपील एंड सेविंग्स (Repeal and Savings) क्लॉज के तहत यह प्रावधान किया गया था कि 1 अप्रैल 2026 से पहले हुए किसी भी तरह के कैपिटल लॉस को, फिर चाहे वह लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, नए कानून के तहत किसी भी तरह के कैपिटल गेन से एडजस्ट किया जा सकेगा। इसमें किसी भी नुकसान (any loss) शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब था कि पुराना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से घटाया जा सकता था। इसे एक तरह की ट्रांजिशनल या वन टाइम राहत माना जा रहा था।

Also read : Tax Refund Delay: टैक्स रिफंड के 24 लाख से ज्यादा मामले लंबे समय से क्यों अटके, सरकार ने संसद में बताई वजह

पारित किए गए कानून में क्या है

नए इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act 2025) को जिस रूप में संसद में पारित किया गया है, उसमें कैपिटल गेन को एडजस्ट करने के इस प्रावधान में बदलाव कर दिया गया है। नए कानून में साफ लिखा गया है कि कैपिटल गेन को एडजस्ट करने के मामले में वही नियम आगे भी लागू होंगे, जो पुराने कानून यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत लागू थे। इसका मतलब यह हुआ कि कैपिटल लॉस का सेट-ऑफ उसी तरीके से होगा, जैसा पहले होता था। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट किया जा सकेगा, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के गेन से घटाया जा सकेगा।

इनकम टैक्स एक्ट 2025 के क्लॉज 536 (n) में यह साफ किया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से पहले के टैक्स ईयर में हुए कैपिटल लॉस को पुराने कानून के अनुसार ही आगे ले जाया जाएगा और उसी तरीके से सेट-ऑफ किया जाएगा। इसे अधिकतम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, लेकिन सेट-ऑफ का तरीका वही रहेगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 74 में दिया गया है।

Also read : Draft Income Tax Rules: कैश डिपॉजिट से होटल खर्च तक, PAN दिखाने की लिमिट में बदलाव, जानें कब से लागू होंगे नए नियम

पुराने और नए कानून में फर्क

इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हमेशा से यही नियम रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस (LTCL) को सिर्फ LTCG से ही सेट-ऑफ किया जा सकेगा। लेकिन नए कानून के ड्राफ्ट में इस मामले में कुछ ढील देने की बात की गई थी, जिसे फाइनल कानून पारित करते समय खत्म कर दिया गया है। यानी सरकार ने अस्थायी राहत देने का जो संकेत दिया था, उसे लागू कानून से हटा दिया गया है। इससे साफ है कि कैपिटल गेन टैक्स को लेकर सरकार ने पुराने ढांचे को ही बरकरार रखा है।

टैक्सपेयर्स पर क्या होगा असर

नए इनकम टैक्स एक्ट के ड्राफ्ट के मुताबिक जिन निवेशकों को 1 अप्रैल 2026 से पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ था, वे उसे आगे चलकर होने वाले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से घटा सकते थे। इससे उनका टैक्स बोझ काफी कम हो सकता था। लेकिन अब यह सुविधा नहीं मिलेगी। अब ऐसे निवेशकों को अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट करना होगा। अगर उनके पास लॉन्ग टर्म गेन नहीं है, तो उन्हें टैक्स बचाने का यह मौका नहीं मिलेगा।

Also read : Home Loan Tax Benefit: होम लोन टैक्स छूट पर कनफ्यूजन दूर, प्री-ईएमआई से जुड़े सेक्शन में होगा बदलाव

किन निवेशकों पर पड़ेगा असर

इस बदलाव का ज्यादा असर उन निवेशकों पर पड़ सकता है, जिन्होंने शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी जैसे एसेट्स में निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस उठाना पड़ा है। अब वे इस नुकसान को शॉर्ट टर्म मुनाफे से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपनी टैक्स प्लानिंग पुराने नियमों के हिसाब से ही करनी होगी।