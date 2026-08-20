अगर आप निवेश करते हैं, तो आप यह जरूर जानना चाहते होंगे कि आपका पैसा कितने साल में दोगुना, तिगुना या चौगुना हो सकता है। इसके लिए आपको कोई मुश्किल गणित करने की जरूरत नहीं है।

फाइनेंस में 72, 114 और 144 के तीन आसान नियम बताए गए हैं, जिनकी मदद से आप सिर्फ रिटर्न की दर के आधार पर निवेश के बढ़ने का समय आसानी से पता लगा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में…

72 का नियम: कब दोगुना हो सकता है फंड

यह नियम बताता है कि किसी निवेश को दोगुना होने में लगभग कितने साल लगेंगे। इसके लिए 72 को सालाना रिटर्न की दर से भाग दिया जाता है।

इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपये का निवेश किया है और उस पर 10% सालाना रिटर्न मिलता है, तो 72 ÷ 10 = 7.2 वर्ष होगा। यानी आपका निवेश लगभग 7.2 साल में 2 लाख रुपये के करीब पहुंच सकता है।

114 का नियम: कब तीन गुना हो सकता है फंड

इसमें 114 को अनुमानित रिटर्न की दर से भाग दिया जाता है। यदि रिटर्न 10% है, तो 114 ÷ 10 = 11.4 वर्ष होगा। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपये का निवेश लगभग 11.4 साल में 3 लाख रुपये के करीब हो सकता है।

144 का नियम: चार गुना होने का अनुमान

आपका लक्ष्य अगर निवेश को चार गुना करना है, तो 144 का नियम काफी उपयोगी माना जाता है। इसमें 144 को सालाना रिटर्न से भाग दिया जाता है। 10% रिटर्न के हिसाब से 144 ÷ 10 = 14.4 वर्ष आता है। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपये का निवेश लगभग 14.4 साल में 4 लाख रुपये तक पहुंच सकता है।

निवेशकों के लिए क्यों हैं ये नियम अहम?

ये तीनों नियम सटीक भविष्यवाणी नहीं करते, बल्कि एक तेज अनुमान देते हैं। ये नियम सिर्फ उन निवेशों पर अधिक प्रभावी माने जाते हैं, जहां रिटर्न चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में मिलता है। इसी वजह से निवेश का फैसला लेते समय इन नियमों को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करें, न कि निश्चित परिणाम मानकर इस्तेमाल करें।

यह भी पढ़ें: HDFC Bank के शेयरों में 1% की तेजी

HDFC बैंक के शेयरों में गुरुवार को 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। बैंक के शेयरों में यह उछाल एक बड़े फैसले के बाद आया। दरअसल, RBI ने LIC को HDFC बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 9.99% तक करने की मंजूरी दे दी है। इसी खबर के बाद निवेशकों ने शेयरों में खरीदारी बढ़ाई। यहां पढ़ें पूरी खबर…

[Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।]