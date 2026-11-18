रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए गुड न्यूज है। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेनों के संचालन का ऐलान किया है। इनमें भिवानी-कुरुक्षेत्र के बीच एक तरफ चलने वाली स्पेशल ट्रेन के साथ कुरुक्षेत्र-फुलेरा और फुलेरा-कुरुक्षेत्र के बीच भी अनारक्षित स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।

भिवानी से कुरुक्षेत्र के बीच चलेगी अनारक्षित स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 04743 भिवानी जंक्शन-कुरुक्षेत्र जंक्शन अनारक्षित स्पेशल 18 नवंबर 2026 को चलेगी। ट्रेन भिवानी जंक्शन से शाम 4:30 बजे रवाना होगी और रात 10 बजे कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंचेगी।

रास्ते में यह ट्रेन कलानौर कलां, रोहतक जंक्शन और पानीपत जंक्शन पर रुकेगी। कलानौर कलां पर ट्रेन का आगमन शाम 4:55 बजे और प्रस्थान 4:57 बजे, रोहतक जंक्शन पर आगमन 5:40 बजे और प्रस्थान 5:50 बजे, जबकि पानीपत जंक्शन पर आगमन 7:50 बजे और प्रस्थान 7:53 बजे होगा।

कुरुक्षेत्र-फुलेरा के बीच भी स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 04745 कुरुक्षेत्र जंक्शन-फुलेरा जंक्शन स्पेशल 18 नवंबर से 21 नवंबर 2026 तक रोजाना चलेगी। यह ट्रेन कुरुक्षेत्र से रात 11:30 बजे रवाना होगी और अगले दिन सुबह 8:30 बजे फुलेरा जंक्शन पहुंचेगी।

वहीं, ट्रेन नंबर 04746 फुलेरा जंक्शन-कुरुक्षेत्र जंक्शन स्पेशल 19 नवंबर से 22 नवंबर 2026 तक रोजाना चलेगी। यह ट्रेन फुलेरा से सुबह 9:50 बजे रवाना होकर रात 8 बजे कुरुक्षेत्र जंक्शन पहुंचेगी।

किन स्टेशनों पर होगा ठहराव?

कुरुक्षेत्र-फुलेरा वाली स्पेशल ट्रेन कैथल, नरवाना जंक्शन, जींद जंक्शन, जुलाना, रोहतक जंक्शन, अस्थल बोहर जंक्शन, झज्जर, रेवाड़ी जंक्शन, कुंड, अटेली, नारनौल, डाबला, नीम का थाना, कानवत, श्री माधोपुर, रींगस जंक्शन और रेनवाल समेत कई स्टेशनों पर रुकेगी। रेलवे के मुताबिक, इन दोनों ट्रेनों में अनारक्षित/जनरल क्लास की व्यवस्था रहेगी।

यह भी पढ़ें: दिसंबर से 3 महीने तक कई ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट

भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2026 से फरवरी 2027 तक सर्दियों में कोहरे के दौरान 13 ट्रेनों के संचालन में बदलाव की घोषणा की है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अनुसार, चार ट्रेनें पूरी तरह से रद्द रहेंगी, जबकि कई अन्य ट्रेनें चुनिंदा दिनों पर कम फेरों (ट्रिप्स) के साथ चलेंगी। दो ट्रेनें अपने रूट के कुछ हिस्सों पर आंशिक रूप से रद्द रहेंगी। यहां पढ़ें पूरी खबर…