कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के करोड़ों सदस्यों के लिए जरूरी खबर है। बता दें कि पीएफ क्लेम जमा करने और प्रोसेसिंग का काम कुछ दिन के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगा। ईपीएफओ क्लेम प्रोसेसिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है।

सिस्टम माइग्रेशन के वजह से 26-30 जून तक ईपीएफओ का मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप सर्विस उपलब्ध नहीं रहेंगी।

EPFO ने बताया कि इस दौरान मेंबर और एम्प्लॉयर मेंबर इंटरफेस और एम्प्लॉयर इंटरफेस में लॉग इन नहीं कर पाएंगे। इस कारण इंटरफेस के जरिए उपलब्ध सभी ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध नहीं रहेंगी।

⚠️ Important Notice

Services on Member Portal, Employer Portal & UMANG App will remain temporarily unavailable from 26–30 June 2026 due to scheduled system migration.

The upgraded system will deliver faster, more reliable and secure services.#EPFOWithYou #HumHainNa pic.twitter.com/U2VoJVLVEC — EPFO (@officialepfo) June 25, 2026

कौन सी सेवाएं नहीं मिलेगी?

सिस्टम माइग्रेशन के चलते EPFO की कई ऑनलाइन सेवाएं अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। 26 जून 2026 की रात 12:00 बजे से 30 जून 2026 की रात 11:59 बजे तक मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप के जरिए EPF क्लेम समेत कई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इन सेवाओं के 1 जुलाई 2026 से दोबारा शुरू होने की उम्मीद है।

EPFO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी गई जानकारी में बताया कि सिस्टम माइग्रेशन के कारण यह अस्थायी बाधा रहेगी। इस दौरान मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप पर उपलब्ध अधिकांश सेवाएं प्रभावित रहेंगी।

– सिस्टम माइग्रेशन के दौरान सदस्य नए ईपीएफ क्लेम सबमिट नहीं कर पाएंगे।

– मौजूदा क्लेम की प्रोसेसिंग को ट्रैक नहीं कर पाएंगे।

– एम्प्लॉयर इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ECR) फाइल नहीं कर पाएंगे।

– नए जुड़े कर्मचारियों के लिए UAN लिंकिंग उपलब्ध नहीं रहेगी।

– मेंबर अपनी ई-पासबुक एक्सेस या डाउनलोड नहीं कर पाएंगे।

1 जुलाई से क्या होगा?

सिस्टम अपग्रेड पूरा होने के बाद मेंबर पोर्टल, एम्प्लॉयर पोर्टल और UMANG ऐप की सभी ऑनलाइन सेवाएं फिर से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद उम्मीद है कि सदस्य नए क्लेम जमा करने, ई-पासबुक देखने और अन्य ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे।

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7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के भविष्य निधि (EPF) के सदस्यों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने ईपीएफ जमा पर वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25 प्रतिशत ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। ईपीएफओ द्वारा तय की गई ब्याज दर को वित्त मंत्रालय के माध्यम से सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाता है। यहां पढ़ें पूरी खबर…