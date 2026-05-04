पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें यह साफ किया गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और उससे जुड़ी योजनाओं के तहत सब्सक्राइबर्स पर चार्ज कैसे लागू होंगे। ये नई बातें 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगी।

रेगुलेटर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (CRAs) द्वारा चार्ज लगाने के तरीके में ज्यादा स्पष्टता और एकरूपता लाना है।

टियर I और टियर II के लिए एएमसी: क्या बदलाव होंगे?

मुख्य स्पष्टीकरणों में से एक सालाना रखरखाव शुल्क (एएमसी) से जुड़ा है।

PFRDA ने कहा कि टियर II खातों के लिए एएमसी अब उसी सेक्टर (सरकारी या निजी) के तहत टियर I खातों के बराबर होगा। हालांकि, छोटे निवेशकों के लिए राहत की बात है।

“कोई एएमसी नहीं लिया जाएगा… अगर किसी तिमाही के आखिर में ऐसे [Tier II] खाते में जमा राशि 1,000 रुपये तक है।”

एक ही PRAN के तहत हर योजना के लिए अलग एएमसी

सर्कुलर में यह भी साफ किया गया है कि भले ही आपके पास एक ही PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) हो, हर योजना को एक अलग खाते के तौर पर माना जाएगा।

“एक PRAN के तहत चलाई जा रही हर पेंशन योजना को एक अलग खाते के तौर पर माना जाएगा… और ऐसे हर खाते पर अलग से एएमसी लगेगा।”

इसलिए, अगर आपके पास एक PRAN के तहत कई योजनाएं हैं, तो हर योजना पर अलग से चार्ज लग सकते हैं।

निष्क्रिय खातों के लिए बड़ी राहत

निष्क्रिय सब्सक्राइबर्स के लिए एक खास छूट है। अगर आपका खाता निष्क्रिय हो जाता है (लगातार 4 तिमाहियों तक कोई योगदान नहीं होता), तो आपसे सामान्य एएमसी का सिर्फ़ 10% ही लिया जाएगा।

सर्कुलर में कहा गया है, “निष्क्रिय खाते के मामले में, लागू एएमसी का 10% ही एएमसी के तौर पर लिया जाएगा।”

क्या है निष्क्रिय खाता?

PFRDA इसे साफ तौर पर बताता है, “एक ऐसा खाता जिसमें लगातार चार तिमाहियों तक कोई योगदान नहीं मिलता…”

ऐसे खातों को अगली तिमाही के पहले हफ्ते में निष्क्रिय के तौर पर चिह्नित किया जाएगा और ये कम चार्ज तब तक लागू रहेंगे जब तक खाता फिर से सक्रिय नहीं हो जाता। PRAN खोलने के शुल्क, अतिरिक्त खातों के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

रेगुलेटर ने PRAN से जुड़े शुल्कों के बारे में भी स्पष्टीकरण दिया है:

PRAN खोलने का शुल्क केवल एक बार लगेगा, शुरुआती समय में खाता बनाते समय।

यदि आप उसी PRAN के तहत अतिरिक्त खाते (Tier I या Tier II) खोलते हैं या उन्हें एक्टिवेट करते हैं, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।

“मौजूदा PRAN के तहत हर खाते को एक्टिवेट करने/खोलने के लिए… शुल्क शून्य होगा।”

कुछ योजनाओं के लिए शून्य एएमसी

PFRDA ने कुछ कम बैलेंस वाले खातों के लिए भी राहत दी है। अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-Lite के तहत शून्य बैलेंस वाले खातों के लिए कोई एएमसी नहीं लिया जाएगा।

शुल्क कैसे और कब वसूले जाएंगे?

PFRDA के सर्कुलर में कहा गया है, “लागू शुल्क… हर तिमाही के आखिर में… या ग्राहक के खाते से यूनिट काटकर वसूले जाएंगे।”

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[ डिस्क्लेमर: यह लेख केवल जानकारी के उद्देश्य से है और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी सर्कुलर पर आधारित है। पाठकों को कोई भी निवेश या रिटायरमेंट प्लानिंग का निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से विवरण सत्यापित करना चाहिए या किसी वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए। ]