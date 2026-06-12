आयकर विभाग ने AY 2026-27 के लिए प्री-फिल्ड ITR फॉर्म जारी कर दिए हैं, जिससे टैक्स रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। हालांकि, इन फॉर्म में पहले से टैक्सपेयर की कुछ जानकारी (जैसे पर्सनल जानकारी, सैलरी की जानकारी, बैंक अकाउंट, TDS और टैक्स पेमेंट) अपने आप भर जाती है।

टैक्स नोटिस, रिफंड में देरी या अन्य परेशानियों से बचने के लिए टैक्सपेयर्स को ITR सबमिट करने से पहले AIS, Form 26AS, बैंक डिटेल्स और अन्य जरूरी जानकारियों का मिलान जरूर कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं वे 5 बातें, जिन्हें प्री-फिल्ड ITR में जांचना बेहद जरूरी है…

बैंक खाते की जानकारी : ITR सबमिट करने से पहले बैंक अकाउंट की डिटेल्स को अच्छी तरह जांच लें और खाते को दोबारा वैलिडेट कर लें। इससे रिफंड फेल होने या उसमें देरी की संभावना कम हो जाती है। निवेश का प्रूफ : ITR में किसी भी टैक्स छूट या डिडक्शन का दावा करने से पहले उससे जुड़े निवेश के दस्तावेज अपने पास रखें। सिर्फ प्री-फिल्ड डेटा पर निर्भर रहने से बाद में स्क्रूटनी की स्थिति बन सकती है। सही टैक्स रिजीम : आईटीआर फाइल करने से पहले नई और पुरानी, दोनों टैक्स व्यवस्थाओं के तहत अपनी टैक्स देनदारी की गणना करें। इससे आप अपने लिए अधिक फायदेमंद विकल्प चुन सकेंगे। Form 16 और स्टैंडर्ड डिडक्शन की जांच : अगर आपने वित्त वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ताओं के साथ काम किया है, तो सभी से Form 16 लें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि 50,000 रुपये या 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन सिर्फ एक बार ही क्लेम किया गया हो। टैक्स चालान का वेरिफिकेशन : अगर आपने कोई टैक्स चालान जमा किया है, तो ITR फाइल करने से पहले उसका मिलान जरूर कर लें। कई बार यह जानकारी प्री-फिल्ड ITR में दिखाई नहीं देती, जिससे बाद में परेशानी हो सकती है।

आईटीआर फाइल करने की महत्वपूर्ण तारीखें

आयकर रिटर्न-1 और आयकर रिटर्न-2 दाखिल करने वाले और ऑडिट की आवश्यकता न होने वाले करदाताओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 (मूल्य निर्धारण वर्ष 2026-2027) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है।

दूसरी ओर, जिन लोगों की बिज़नेस से आय है और जिन्हें टैक्स ऑडिट की ज़ृरूरत नहीं है, वे 31 अगस्त, 2026 तक ITR-3 या ITR-4 फाइल कर सकते हैं।

जिन टैक्सपेयर्स के अकाउंट्स का इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऑडिट होना जरूरी है, उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर, 2026 है। जिन बिज़नेस को ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट की जरूरत होती है, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2026 है।

टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर, 2026 तक ‘बिलेटेड ITR’ (देरी से फाइल किया गया ITR) फाइल कर सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए ‘रिवाइज़्ड इनकम टैक्स रिटर्न’ (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2027 है।

फाइनेंशियल ईयर 2025–2026 (असेसमेंट ईयर 2026–2027) के लिए ‘अपडेटेड रिटर्न’ (ITR-U) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2031 है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर्स को संबंधित असेसमेंट ईयर के पूरा होने के 48 महीनों (4 साल) के भीतर अपडेटेड रिटर्न फाइल करने की इजाज़त देता है।

फिलहाल CBDT ने AY 2026–2027 के लिए फाइलिंग की समय-सीमा बढ़ाने की कोई घोषणा नहीं की है; टैक्सपेयर्स ऊपर बताई गई समय-सीमा के अनुसार अपना ITR फाइल करने की योजना बना सकते हैं।

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अक्सर लोग इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग को सिर्फ टैक्स भरने की प्रक्रिया समझते हैं, जबकि इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा है। चाहे आपकी आय टैक्स के दायरे में आती हो या नहीं, ITR दाखिल करने से कई ऐसे फायदे मिलते हैं जो भविष्य में काम आ सकते हैं। यही वजह है कि वित्तीय विशेषज्ञ भी नियमित रूप से रिटर्न फाइल करने की सलाह देते हैं।

टैक्स रिफंड से लेकर लोन और वीजा आवेदन तक, ITR कई मामलों में आपकी आर्थिक विश्वसनीयता का प्रमाण बनता है। आइए जानते हैं ITR फाइल करने के कुछ ऐसे फायदे…

[ डिस्क्लेमर: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे प्रोफेशनल टैक्स सलाह नहीं माना जाना चाहिए। सरकार टैक्स कानूनों और नियमों में अक्सर बदलाव करती रहती है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक नोटिफिकेशन से जानकारी वेरिफाई करें या किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह लें। ]