भारतीय शेयर बाजार में पिछले कुछ वक्त से भारी उठापटक देखने को मिल रही है। बाजार में इस उठापटक के बीच ब्रोकरेज फर्म Emkay Global Financial Services ने Nifty 50 को लेकर चिंता जताई है।

रिपोर्ट के अनुसार, अगले 3-4 महीनों तक अगर कच्चे तेल की कीमतें लगभग 100 डॉलर प्रति बैरल के ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो Nifty 50 गिरकर लगभग 21000 के स्तर पर आ सकता है, जो मौजूदा स्तर 23,480 से लगभग 10% कम है।

Nifty50 इंडेक्स में 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट

Nifty50 इंडेक्स में इस महीने अब तक (month-to-date) 8 फीसदी से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है, जिससे निवेशकों की लगभग ₹34 लाख करोड़ की संपत्ति खत्म हो गई है। इस महीने में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) की लगातार बिकवाली, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण इक्विटी बाजार भारी दबाव में रहे।

तेल महंगा होने से कंपनियों की कमाई पर डबल झटका

ब्रोकरेज ने चेताया है कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें कंपनियों की कमाई पर दोहरा दबाव डाल सकती हैं – एक तरफ घरेलू और वैश्विक स्तर पर मांग में कमजोरी और दूसरी तरफ बढ़ती इनपुट लागत से मार्जिन पर असर।

किन सेक्टर्स की स्थिति बेहतर?

Emkay का मानना ​​है कि टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, मेटल्स और पावर सेक्टर की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है।

दूसरी ओर, तेल विपणन कंपनियां (OMCs), यूटिलिटीज, एयरलाइंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकते हैं।

संघर्ष खत्म होने के संकेत नहीं

फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, Emkay ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और ईरान द्वारा होरमुज जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से बंद कर देने से वैश्विक ऊर्जा बाजारों के लिए जोखिम बढ़ गए हैं। इस वजह से कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है और कीमतें लगभग $100 प्रति बैरल के आसपास बनी हुई हैं।

ब्रोकरेज ने कहा कि इस संघर्ष के कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं और इसके जल्द समाधान को लेकर बाजार में जो उम्मीद थी, वह अब फीकी पड़ती जा रही है। सितंबर 2026 के लिए ब्रेंट क्रूड वायदा की कीमतें 10 मार्च के बाद से ही लगभग 10% बढ़ चुकी हैं, जो आपूर्ति में लंबे समय तक व्यवधान बने रहने की बढ़ती चिंताओं को दर्शाती हैं।

चूंकि इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई स्पष्ट रास्ता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हो सकता है कि अमेरिका अपने रणनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने में संघर्ष करे, जबकि ईरान होरमुज जलडमरूमध्य को बंद रखकर अपना दबाव बनाए रख सकता है।

हालांकि बातचीत के जरिए किसी समाधान तक पहुंचना अभी भी संभव है, लेकिन तनाव में कोई भी सार्थक कमी आने से पहले स्थिति और भी बिगड़ सकती है। इसके बावजूद, अगर युद्धविराम हो जाता है, तो कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और वैश्विक बाजारों में राहत भरी तेजी देखने को मिल सकती है। OMC का मुनाफा लगभग 9% तक घट सकता है।

भारत के लिए कच्चे तेल की लगातार ऊंची कीमतों का असर काफी ज्यादा होने की उम्मीद है और पॉलिसी में बदलाव की गुंजाइश भी कम है। Emkay Global के अनुसार, पंप पर ईंधन की कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी 6-8 हफ्ते तक टल सकती है, लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमत लंबे समय तक $100 प्रति बैरल से ऊपर बनी रहती है, तो यह बढ़ोतरी ज़रूरी हो जाएगी।

ब्रोकरेज का अनुमान है कि हर उस महीने के लिए जब कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के आस-पास रहता है, चालू खाता घाटा (CAD) GDP के 9-10 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है, महँगाई सिर्फ शुरुआती असर से ही लगभग 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकती है और OMC का मुनाफा लगभग 9% तक घट सकता है।

ब्रोकरेज का टॉप-डाउन विश्लेषण बताता है कि रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान देखे गए असर के आधार पर, Nifty 50 की कमाई में लगभग 1.7% की संभावित गिरावट आ सकती है। उसने कहा कि अतिरिक्त दूसरे दर्जे के असर से इसमें और 1–2% की कमी आ सकती है।

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।

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