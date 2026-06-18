सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% किए जाने का असर अब दिखने लगा है। सरकार के इस फैसले के बाद देश में सोने के आयात में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।

अधिकारी ने कहा, ‘आयात शुल्क बढ़ने के बाद एक महीने में सोने का आयात पहले के 75-100 टन से घटकर 25-30 टन रह गया है।’

मूल्य के लिहाज से हालांकि, मई में सोने का आयात सालाना आधार पर 34 प्रतिशत बढ़कर 3.41 अरब डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण ऊंची कीमतें रहीं। अप्रैल-मई के दौरान सोने का आयात 60.14 प्रतिशत बढ़कर 9.04 अरब डॉलर हो गया।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2025-26 में सोने का आयात 24 प्रतिशत बढ़कर रिकॉर्ड 71.98 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जबकि मात्रा के लिहाज से इसमें 4.76 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 721.03 टन रहा।

भारत, चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना उपभोक्ता है। भारत का सोने का आयात मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की मांग से प्रेरित रहता है। इस तरह के आयात से विदेशी मुद्रा की अधिक निकासी होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी सोने की खरीद पर नियंत्रण और अनावश्यक विदेशी मुद्रा खर्च कम करने के लिए सादगी अपनाने की अपील की है। देश के कुल आयात में सोने की हिस्सेदारी पांच प्रतिशत से अधिक है।

पश्चिम एशिया में अनिश्चितताओं के कारण भारत की आयात लागत बढ़ने की आशंका है। ऐसे में सरकार चाहती है कि विदेशी मुद्रा खर्च को कच्चे तेल, उर्वरक, औद्योगिक कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं जैसे आवश्यक आयातों पर प्राथमिकता दी जाए, जो सीधे आर्थिक गतिविधियों और खाद्य सुरक्षा को समर्थन देते हैं।

सरकार ने पिछले महीने बढ़ाया था आयात शुल्क

केंद्र सरकार ने बुधवार, 13 मई को सोने और चांदी पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। यह कदम विदेशी खरीद को कम करने और देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव घटाने की कोशिश का हिस्सा माना गया।

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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) में पैसा लगाने वालों के लिए गुड न्यूज है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने SGB 2020-21 सीरीज-III को समय से पहले भुनाने की कीमत घोषित कर दी है। इस सीरीज के निवेशक 16 जून 2026 से अपने बॉन्ड को रिडीम कर सकेंगे।

आरबीआई ने बताया कि SGB को जारी होने के पांच साल बाद समय से पहले भुनाने की सुविधा मिलती है। ऐसे में इस सीरीज के निवेशकों को अब तय कीमत पर अपना निवेश निकालने का मौका मिलेगा। यहां पढ़ें पूरी खबर…