भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को लेकर अच्छी खबर है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। यानी अब आईएमएफ को उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले के अनुमान से ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। इसकी वजह “मजबूत घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर की अच्छी एक्टिविटी से मिली उम्मीद से बेहतर रफ्तार” है।

आईएमएफ का यह नया अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के ग्रोथ अनुमान बढ़ाने के कुछ दिनों बाद आया है। आरबीआई ने भी चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 7.1% कर दिया है।

2027-28 में भी 7% ग्रोथ का अनुमान

आईएमएफ ने अपनी मुख्य ‘वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक’ रिपोर्ट के अपडेट में कहा, “भारत अनुमानों में बढ़ोतरी के मामले में अलग दिखता है। यह लगातार बनी हुई रफ्तार और मजबूत ग्रोथ की संभावनाओं के बढ़ते सबूतों को दिखाता है, जिसे अनुकूल डेमोग्राफिक स्थिति, बड़े और बढ़ते घरेलू बाजार और लगातार हो रहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का समर्थन मिल रहा है।”

2027-28 में भी जीडीपी ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है, जो जुलाई के 6.7% के अनुमान से ज्यादा है।

कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर

आईएमएफ के अनुमान इस बात पर आधारित हैं कि कच्चे तेल (ब्रेंट, दुबई फतेह और वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट) की औसत कीमत 2026 में 95.74 डॉलर प्रति बैरल होगी, जो 2025 के मुकाबले 41% ज्यादा है। 2027 में तेल की कीमत में लगभग 9% की गिरावट के साथ यह 87.39 डॉलर होने का अनुमान है।

भारत के लिए ग्रोथ का काफी ज्यादा अनुमान ग्लोबल इकॉनमी की स्थिति के उलट है। 2026 में आईएमएफ अब दुनिया की ग्रोथ 3.1% रहने का अनुमान लगा रहा है, जो जुलाई के 3% के अनुमान से थोड़ा ही ज्यादा है। वहीं, 2027 में ग्लोबल ग्रोथ 3.4% पर स्थिर रहने का अनुमान है।

बंटा हुआ आउटलुक

मल्टीलेटरल एजेंसी के अनुसार, पश्चिम एशिया में युद्ध से सप्लाई पर पड़ने वाला बुरा असर ग्लोबल इकॉनमी में फैल रहा है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर ने संघर्ष और ट्रेड से जुड़े झटकों के साथ खुद को काफी हद तक ढाल लिया है, लेकिन “बड़ी आर्थिक लागत की संभावना” अब “ज्यादा साफ तौर पर महसूस” हो रही है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि संघर्ष खिंचता जा रहा है और बचाव के उपाय (बफर) कम होते जा रहे हैं। जिन देशों की 2026 में जुलाई की तुलना में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, उनमें जर्मनी (0.7% के मुकाबले 1.3%) और यूके (1% के मुकाबले 1.3%) शामिल हैं। असल में विकसित अर्थव्यवस्थाओं के कुल मिलाकर 2026 में 2.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो पहले 1.7% था।

दूसरी ओर, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के 2026 में 3.7% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो जुलाई में 3.8% थी। ऐसा भारत के 2026-27 के विकास अनुमान में काफी बढ़ोतरी के बावजूद हुआ है।

उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास अनुमान में कमी की वजह चीन, रूस, ब्राजील और पश्चिम एशियाई देश थे, जिनके बारे में उम्मीद है कि वे या तो धीमी गति से बढ़ेंगे या उनकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी।

जबकि चीन की विकास दर 2026 (4.5%) और 2027 (4%) दोनों में 10 बेसिस पॉइंट्स (bps) धीमी रहने का अनुमान है, ब्राजील और रूस के लिए 2026 के अनुमानों को 20-20 बेसिस पॉइंट्स घटाकर क्रमशः 2.2% और 0.9% कर दिया गया है।

संघर्ष से सबसे ज्यादा प्रभावित पश्चिम एशिया क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के अब सिकुड़ने की उम्मीद है।

आईएमएफ ने कहा, “बहरीन, इराक, कुवैत और कतर (जो कमोडिटी उत्पादक हैं और ऊर्जा उत्पादन व परिवहन में रुकावटों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं) उनकी अर्थव्यवस्थाओं में 2026 में दोहरे अंकों की गिरावट आने का अनुमान है।”

आईएमएफ ने आगे कहा कि सऊदी अरब (जो कम प्रभावित हुआ है) उसकी अर्थव्यवस्था में भी 2026 में 3.3% की गिरावट आएगी, जबकि जुलाई में 1.7% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था।

यह बंटा हुआ नजरिया कुछ देशों के संघर्ष के नजदीक होने और आयातित ऊर्जा पर ज्यादा निर्भर होने और दूसरों के एआई बूम से फायदा उठाने की ज्यादा क्षमता रखने के कारण “ग्लोबल इकॉनमी को दोनों तरफ़ से झटकों के प्रति कमजोर बनाता है”।

आईएमएफ ने कहा, “पॉलिसी बनाने वालों को एक साथ दो काम करने होंगे: महंगाई, कर्ज और फाइनेंशियल अस्थिरता से जुड़े तुरंत के खतरों को रोकना होगा। साथ ही, उन्हें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्स और कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना होगा जिससे टेक्नोलॉजिकल बदलाव से व्यापक और ज्यादा संतुलित विकास हो सके और इसका फ़ायदा देशों के बीच और देशों के अंदर समान रूप से मिल सके।”

आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 2026 की सालाना बैठकें सोमवार को बैंकॉक, थाईलैंड में शुरू हुईं। ये बैठकें रविवार को खत्म होंगी।

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त्योहारों का सीजन पास आते ही बाजारों में खरीदारों की रौनक बढ़ने लगती है। लोग कपड़े, मिठाई और घर के सामान के साथ-साथ कई छोटी-छोटी चीजों और सेवाओं पर भी खर्च करते हैं। यही वजह है कि त्योहारों के दौरान कुछ छोटे कामों की मांग अचानक बढ़ जाती है।

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