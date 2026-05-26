औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) की नई सीरीज में केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने इसका आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 कर दिया है, जो 1 जून 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही पहली बार छोटे खनिज, रेयर अर्थ मिनरल्स, गैस सप्लाई, पानी सप्लाई और कचरा प्रबंधन जैसे सेक्टर भी इसमें जोड़े गए हैं।

सरकार का कहना है कि इससे देश की बदलती अर्थव्यवस्था और नए उद्योगों की सही तस्वीर सामने आएगी। खासकर रेयर अर्थ मिनरल्स को शामिल करना इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इनका इस्तेमाल मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, रक्षा उपकरण और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में तेजी से बढ़ रहा है।

क्या होते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स?

रेयर अर्थ मिनरल्स ऐसे 17 धात्विक तत्वों का समूह है, जिनका इस्तेमाल हाई-टेक और एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में किया जाता है। इन्हें “रेयर” कहा जाता है, लेकिन ये पूरी तरह दुर्लभ नहीं होते। चुनौती इनकी शुद्ध प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में होती है।

कहां होता है रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल?

ईवी

ईवी मोटर्स में इस्तेमाल होने वाले हाई-पावर मैग्नेट रेयर अर्थ मिनरल्स से बनते हैं। इससे मोटर छोटी होने के बावजूद ज्यादा ताकतवर बनती है।

विंड टर्बाइन

रेयर अर्थ मैग्नेट का इस्तेमाल विंड टर्बाइन जनरेटर में होता है, जिससे बिजली उत्पादन ज्यादा कुशल बनता है।

स्मार्टफोन

मोबाइल फोन, लैपटॉप, स्पीकर्स, हार्ड डिस्क, कैमरा और LED डिस्प्ले जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं।

सैन्य उपकरण

मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, फाइटर जेट, रडार, सैटेलाइट और अन्य रक्षा उपकरणों में भी इनकी बड़ी भूमिका है।

भारत के लिए क्यों अहम हैं रेयर अर्थ मिनरल्स?

रेयर अर्थ मिनरल्स भारत के लिए काफी अहम माने जाते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहन (EV), मोबाइल जैसी आधुनिक तकनीकों में होता है। दुनिया में इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है।

PIB के मुताबिक, भारत के पास भी रेयर अर्थ मिनरल्स का बड़ा भंडार मौजूद है। सरकार ने बताया है कि देश में करीब 13.15 मिलियन टन Monazite संसाधन हैं, जिनमें रेयर अर्थ एलिमेंट पाए जाते हैं। इनके बड़े भंडार ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में हैं।

हालांकि, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग क्षमता सीमित होने की वजह से भारत अभी भी काफी हद तक आयात पर निर्भर है। 2022-25 के दौरान भारत ने रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट का बड़ा हिस्सा चीन से आयात किया।

सरकार क्या कर रही है?

केंद्र सरकार ने रेयर अर्थ मैनुफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। यूनियन बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में Dedicated Rare Earth Corridors बनाने की घोषणा की गई है।

चीन क्यों बना हुआ है सबसे बड़ा खिलाड़ी?

दुनिया में रेयर अर्थ प्रोसेसिंग और Refining पर चीन का दबदबा है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक वैश्विक रेयर अर्थ प्रोसेसिंग क्षमता का बड़ा हिस्सा चीन के पास है।

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