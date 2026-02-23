IDFC First Bank Share Crash: आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर आज 23 फरवरी को काफी ज्यादा सुर्खियों में है। क्योंकि बैंक ने चंडीगढ़ स्थित अपनी एक शाखा में लगभग 590 करोड़ रुपये की संदिग्ध धोखाधड़ी का खुलासा किया है। जिसके बाद शुरुआती कारोबार में कंपनी के शेयर 20% तक गिर गए।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर हुए धड़ाम

सोमवार, 23 फरवरी 2026 को शुरुआती कारोबार में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर 20% तक गिर गए। अभी 11:35AM को 15.75% की गिरावट के साथ 70.40 रुपये के स्तर पर ट्रेड हो रहा है। कंपनी का शेयर आज अपने पिछले बंद 83.56 रुपये के मुकाबले गिरावट के साथ 75.21 रुपये के स्तर पर खुला था।

क्या है मामला?

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपनी चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का खुलासा किया। रेगुलेटरी फाइलिंग में बैंक ने जानकारी दी कि बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ कर्मचारी हरियाणा सरकार से जुड़े अकाउंट से 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड लेन-देन में शामिल रहे। इंटरनल जांच के नतीजे आने तक बैंक ने इसमें शामिल होने के शक में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है।

कब फ्रॉड का पता चला?

यह मामला तब सामने आया जब हरियाणा सरकार ने अपना खाता बंद करने और फंड दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की। इस प्रक्रिया के दौरान बैंक के रिकॉर्ड में दिखाए गए बैलेंस और सरकारी संस्थाओं द्वारा बताई गई राशि में अंतर पाया गया।

हालांकि, बैंक ने कहा कि यह फ्रॉड चंडीगढ़ ब्रांच के जरिए चलाए जा रहे कुछ खास सरकारी-लिंक्ड अकाउंट तक ही सीमित रहा और इसका ब्रांच के दूसरे ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ा।

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर की कीमत का इतिहास

बीएसई की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का शेयर पिछले 1 सप्ताह में करीब 14.97% गिरा है। पिछले 1 महीने में कंपनी के शेयर में करीब 14.86 फीसदी की गिरावट आई है। पिछले 3 महीने में कंपनी के शेयर में करीब 9.92 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है।

