IDBI Bank News: केंद्र सरकार ने आईडीबीआई बैंक को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने बुधवार को बैंक की 60.72% हिस्सेदारी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को 52,878 करोड़ रुपये में बेचने की मंजूरी दे दी।

एअर इंडिया की बिक्री के बाद यह देश का सबसे बड़ा रणनीतिक विनिवेश है। इस फैसले को सरकारी बैंक के निजीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) के इस फैसले से पांच साल से चल रही प्रक्रिया पूरी हो गई है। यह सरकारी संपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी कम करने और फाइनेंशियल सेक्टर में प्राइवेट कैपिटल को आकर्षित करने की सरकार की कोशिशों में एक अहम कदम है।

सरकार ने एक बयान में कहा, “एक बार पूरा हो जाने पर, यह हमारी अर्थव्यवस्था के फाइनेंशियल सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा FDI होगा।”

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी आईडीबीआई बैंक के स्ट्रैटेजिक रीस्ट्रक्चरिंग पर कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार और एलआईसी मिलकर रीस्ट्रक्चर की गई इकाई में 34 प्रतिशत हिस्सेदारी रखेंगे।

सरकार और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के पास मौजूद कुल 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी की प्रस्तावित बिक्री से बैंक का कंट्रोल फेयरफैक्स के पास चला जाएगा, बशर्ते ट्रांजैक्शन पूरा हो जाए और जरूरी रेगुलेटरी मंजूरी मिल जाए।

समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक, बयान में कहा गया, “CCEA ने… आईडीबीआई बैंक में 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी (जिसमें भारत सरकार के पास 30.48 प्रतिशत इक्विटी और LIC के पास 30.24 प्रतिशत इक्विटी शामिल है) के अधिग्रहण के लिए 52,877.07 करोड़ रुपये की कीमत पर M/s 10955230 कनाडा इंक (मूल इकाई M/s फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड) को इस ट्रांजैक्शन के लिए स्ट्रैटेजिक खरीदार के तौर पर मंजूरी दी।”

डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट (DIPAM) के सेक्रेटरी अरुणिश चावला ने कहा कि यह डील मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले पूरी हो जाएगी।

फेयरफैक्स को माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ओपन ऑफर भी देना होगा। फेयरफैक्स, जिसकी CSB में हिस्सेदारी है, उसे या तो इसे आईडीबीआई बैंक के साथ मर्ज करना होगा या फिर 2 साल के अंदर अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलना होगा।

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