ICICI Bank: UPI पेमेंट पर मिलेगी EMI की सुविधा, जानिए कितने रुपये खर्च करने की होगी लिमिट

ग्राहक किराने की दुकान, क्लोदिंग स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, यात्रा और होटल बुकिंग के लिए यूपीआई भुगतान के लिए बैंक की ईएमआई सुविधा का लाभ ले सकेंगे।

आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई पेमेंट के लिए शुरू की ईएमआई सुविधा (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

आईसीआईसीआई बैंक ने यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की है। मंगलवार (11 अप्रैल, 2023) को बैंक की तरफ से इसे लेकर घोषणा की गई। बैंक ने कहा कि क्यूआर कोड को स्कैन करके किए जाने वाले यूपीआई भुगतान के लिए ईएमआई सुविधा शुरू की गई है। बैंक ने कहा कि ग्राहक बैंक के पेलेटर ऑप्शन 'बाई नाओ, पे लेटर' का इस्तेमाल करके ईएमआई सुविधा का लाभ ले सकते हैं। जो ग्राहक बैंक की पेलेटर सुविधा के योग्य होंगे वह इसके जरिए यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। भुगतान के बाद ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से किस्तों में बैंक को यह राशि वापस कर सकेंगे। बैंक ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि यह बैंक द्वारा शुरू की गई यह अपनी तरह की पहली सुविधा है, जो बैंक के लाखों कस्टमर के सामर्थ्य को बढ़ाती है। इसके जरिए ग्राहक किराने की दुकान, क्लोदिंग स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान, यात्रा और होटल बुकिंग के यूपीआई भुगतान के लिए बैंक की ईएमआई सुविधा का लाभ ले सकेंगे। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि अब सिर्फ एक स्टोर पर आवश्यक मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके और भुगतान करके उत्पादों या सेवाओं को तुरंत खरीद सकते हैं। इस सुविधा के जरिए ग्राहक 10,000 रुपये तक का यूपीआई भुगतान कर सकते हैं, जिसे तीन, छह या नौ महीने में आसान किस्तों में बैंक को वापस कर सकते हैं। बैंक ने कहा कि नई सुविधा जल्द ही ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी शुरू की जाएगी।

आईसीआईसीआई बैंक में डिजिटल चैनल और पार्टनरशिप के प्रमुख बिजिथ भास्कर ने कहा, "हम आईसीआईसीआई बैंक में हमेशा अपने ग्राहकों की सुविधा में सुधार के लिए उत्पादों और सेवाओं को लॉन्च करने का लक्ष्य रखते हैं और उनकी बढ़ती क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए अद्वितीय समाधान प्रदान करते हैं। हमने देखा है कि आजकल ज्यादातर भुगतान UPI के जरिए किए जाते हैं। इसके अलावा, हमने देखा कि ग्राहक तेजी से बैंक की PayLater सुविधा से 'बाई नाओ, पे लेटर' UPI लेनदेन का विकल्प चुन रहे हैं।" भास्कर ने कहा, "इन दोनों रुझानों को मिलाकर, हम पेलेटर के माध्यम से किए गए यूपीआई भुगतानों के लिए तत्काल ईएमआई की सुविधा शुरू कर रहे हैं। इस सुविधा के साथ, मर्चेंट क्यूआर कोड को स्कैन करके यूपीआई भुगतान करने वाले हमारे लाखों ग्राहक उच्च मूल्य की वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं और आसान ईएमआई में भुगतान कर सकते हैं। हमारा मानना है कि यह सुविधा अत्यधिक सुविधा प्रदान करती है और हमारे ग्राहकों की सामर्थ्य में सुधार करती है क्योंकि वे सिक्योर, इंस्टेंट और डिजिटल तरीके से ईएमआई पर हाई-वैल्यू उत्पाद खरीद सकते हैं।" साल 2018 में बैंक ने अपनी पेलेटर सुविधा शुरू की थी, जिसके जरिए ग्राहक पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस तरीके से छोटे टिकट आइटम तुरंत खरीद सकते हैं। ग्राहक इस सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं, बिलों का भुगतान कर सकते हैं और दुकानों पर किसी भी मर्चेंट यूपीआई आईडी को तुरंत भुगतान कर सकते हैं।

