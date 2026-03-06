Hurun Rich List 2026: भारत में अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार देश में अब 308 अरबपति हैं, जिससे भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चीन और अमेरिका के बाद भारत अब दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएशन केंद्रों में शामिल हो गया है।

अगर दुनिया भर की बात करें तो अरबपतियों की संख्या पहली बार 4,000 के आंकड़े को पार कर गई है, जो पिछले साल से 578 ज्यादा है, जो 4020 लोगों तक पहुंच गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, चीन 1110 अरबपतियों के साथ लिस्ट में सबसे ऊपर है, उसके बाद अमेरिका 1,000 के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत के 308 अरबपति इसे जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देशों से आगे तीसरे नंबर पर रखते हैं।

24 नए अरबपति

भारत में इस साल 24 नए अरबपति जुड़े, जबकि देश में 57 नए लोग भी आए, जो हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स में मजबूत वेल्थ क्रिएशन को दिखाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय अरबपतियों की कुल वेल्थ बढ़कर 112.6 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो साल-दर-साल लगभग 10% बढ़ी है।

भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्ति