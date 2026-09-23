गौतम अडानी और उनके परिवार ने एक बार फिर मुकेश अंबानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ते हुए M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2026 में पहला स्थान हासिल किया है। अडानी परिवार की कुल संपत्ति 13% बढ़कर 9.23 लाख करोड़ रुपये (96 अरब डॉलर) हो गई है। वहीं, मुकेश अंबानी और उनके परिवार की संपत्ति में 10% की गिरावट आई है और यह घटकर 8.63 लाख करोड़ रुपये (90 अरब डॉलर) रह गई है।

दोनों परिवारों की संपत्ति में इस बदलाव के बाद अडानी परिवार अब अंबानी परिवार से करीब 59,400 करोड़ रुपये आगे निकल गया है। यानी अमीर परिवारों की इस सूची में अडानी परिवार और अंबानी परिवार के बीच करीब 59 हजार करोड़ रुपये का अंतर हो गया है।

1810 लोगों की संपत्ति 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा

हुरुन की इस नई लिस्ट में ऐसे 1,810 लोग शामिल हैं जिनकी संपत्ति कम से कम 1,000 करोड़ रुपये है। उनकी कुल संपत्ति पिछले साल के मुकाबले 12.8% बढ़कर 187.5 लाख करोड़ रुपये (1.96 ट्रिलियन डॉलर) हो गई है।

भारत में अब रिकॉर्ड 391 डॉलर अरबपति हैं, जबकि पांच साल पहले यह संख्या 237 थी। पिछले एक साल में देश में 27 नए डॉलर अरबपति जुड़े हैं।

नए चेहरे टॉप 10 में शामिल

आर्सेलर-मित्तल के एलएन मित्तल और उनका परिवार आठ पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उनकी संपत्ति 93% बढ़कर 3.39 लाख करोड़ रुपये हो गई। यूरोप में स्टील व्यापार से जुड़े सुरक्षा उपायों और क्षेत्रीय स्तर पर स्टील की कीमतों में मजबूती के बीच कंपनी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई।

वेदांता रिसोर्सेज के अनिल अग्रवाल और उनके परिवार की संपत्ति 87% बढ़कर 2.08 लाख करोड़ रुपये हो गई, जिससे वे सात पायदान ऊपर चढ़कर नौवें स्थान पर आ गए।

टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स के समीर मेहता और उनका परिवार 10वें स्थान के साथ टॉप 10 में शामिल हो गया। JB केमिकल्स के साथ मर्जर पूरा होने के बाद उनकी संपत्ति 52% बढ़कर 1.89 लाख करोड़ रुपये हो गई।

क्वांटम कंप्यूटिंग की एंट्री

बेंगलुरु की कंपनी QpiAi के नागेंद्र नागराजा हुरुन लिस्ट में शामिल होने वाले पहले क्वांटम कंप्यूटिंग एंटरप्रेन्योर बन गए हैं। उन्होंने 1,700 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ लिस्ट में एंट्री की। क्वांटम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पर आधारित कंपनी ‘फॉर्च्यून’ इस लिस्ट में शामिल होने वाली पहली कंपनी है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी एक अलग सेक्टर के तौर पर हुरुन लिस्ट में शामिल हो गया है। इसमें 19 लोग शामिल हैं, जिनकी कुल संपत्ति 3.07 लाख करोड़ रुपये है। इनमें से 15 लोग पहली बार लिस्ट में आए हैं।

एयरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर से 23 लोग लिस्ट में शामिल हुए हैं, जिनकी कुल संपत्ति 85,200 करोड़ रुपये है।

28 साल के तनाय कोठारी और सहज गर्ग अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ‘विस्पर फ्लो’ के साथ लिस्ट में शामिल हुए हैं। दोनों में से हर एक की संपत्ति 4,200 करोड़ रुपये है।

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भारत में 40 की उम्र में ही कई युवा उद्यमियों ने अपनी मेहनत और बिजनेस आइडिया के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। फिनटेक, हेल्थकेयर और फूड डिलीवरी जैसे सेक्टर से निकले ये चेहरे आज देश के सबसे अमीर अरबपतियों में शामिल हैं।

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