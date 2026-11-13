आज दुनिया की कई बड़ी कपंनियों की कमान भारतीय मूल के लोगों के हाथों में हैं। आप चाहें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें या यूट्यूब पर वीडियो देखें, इन कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के अधिकारी कर रहे हैं।

HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2026 के मुताबिक, इन कंपनियों में दुनियाभर के करीब 53 लाख लोग काम करते हैं। इस रिपोर्ट में भारतीय मूल के अधिकारियों के नेतृत्व वाली 200 दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों को शामिल किया गया है। इनमें 127 लिस्टेड और 73 प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं।

लिस्ट में उन भारतीय मूल के लोगों को जगह मिली है, जिन्होंने विदेशों में कंपनियां शुरू की है या उनका नेतृत्व कर रहे हैं…

कौन हैं लिस्ट के टॉप-3 भारतीय मूल के CEO?

इस सूची में सबसे ऊपर अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई हैं; वे 4.2 ट्रिलियन डॉलर मूल्य वाली कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं। 2.6 ट्रिलियन डॉलर के साथ माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला दूसरे स्थान पर हैं और 1.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ माइक्रोन टेक्नोलॉजी के संजय मेहरोत्रा ​​तीसरे स्थान पर हैं।

कंपनियों का कुल वैल्यूएशन

इस सूची में शामिल 200 कंपनियों का कुल मूल्य 15 ट्रिलियन डॉलर है, जो 2024 के पहले संस्करण के 9.9 ट्रिलियन डॉलर से 53% अधिक है। सूची में शामिल होने के लिए जरूरी न्यूनतम मूल्य दोगुने से भी ज्यादा होकर 1.2 अरब डॉलर से 2.5 अरब डॉलर हो गया है।

केवल शीर्ष 5 कंपनियों का मूल्य 9.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो पूरी सूची के मूल्य का लगभग 61% है, जबकि शीर्ष 10 कंपनियों का कुल मूल्य 10.5 ट्रिलियन डॉलर है, जो कुल मूल्य का लगभग 70% है।

लिस्ट में उम्र के लिहाज से भी दिखी विविधता

इस लिस्ट में शामिल लोगों की उम्र 23 से 79 वर्ष के बीच है और इनकी औसत उम्र 55 वर्ष है। सबसे कम उम्र के लोगों में ‘मर्कोर’ के 23 वर्षीय सह-संस्थापक आदर्श हिरेमठ और सूर्या मिधा शामिल हैं। सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति 79 वर्षीय रोमेश वाधवानी हैं, जो ‘सिम्फनी AI’ से जुड़े हैं।

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भारत की टेक इंडस्ट्री ने देश को कई ऐसे अरबपति दिए हैं, जिन्होंने Software Services और Internet बिजनेस के दम पर अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई है। Forbes की 23 सितंबर 2026 को अपडेट की गई रियल-टाइम अरबपतियों की लिस्ट में कई भारतीय टेक दिग्गज शामिल हैं। इनमें शिव नादर, अजीम प्रेमजी, नारायण मूर्ति, सेनापति गोपालकृष्णन और संजीव बिखचंदानी के नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं…