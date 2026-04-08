अमेरिका-ईरान के बीच दो हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ है। इससे वैश्विक बाजारों में राहत की लहर दिखी है। सीजफायर के साथ ही होर्मुज जलडमरूमध्य खुलने की खबर भारत के लिए बड़ी सकारात्मक मानी जा रही है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 14.03% गिरकर करीब 93.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
वहीं इस खबर का असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा, जहां सेंसेक्स लगभग 2600 अंक से ज्यादा उछल गया और निफ्टी भी लगभग 4% की तेजी के साथ करीब 23,900 के पार पहुंच गया।
निर्यातकों को राहत
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, Federation of Indian Export Organisations (FIEO) के अध्यक्ष SC Ralhan ने कहा, “सीजफायर और होर्मुज जलडमरूमध्य के फिर से खुलने से शिपिंग में रुकावटें, माल ढुलाई की ऊंची दरें और बीमा लागत कम होंगी, जिससे निर्यातकों को तुरंत राहत मिलेगी।”
उन्होंने कहा कि हालांकि इससे कम समय के लिए लॉजिस्टिक्स सामान्य होने में मदद मिलनी चाहिए, लेकिन इस समझौते के अस्थायी स्वभाव को देखते हुए निर्यातक सतर्क रहेंगे।
Ralhan ने आगे कहा, “विश्वास बहाल करने और सुचारू व्यापार प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए लगातार स्थिरता जरूरी है।”
सीज़फायर की घोषणा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य पूर्व क्षेत्र भारतीय निर्यातकों के लिए एक प्रमुख निर्यात गंतव्य है। इस संघर्ष ने निर्यातकों के लिए गल्फ क्षेत्र में माल भेजने में चुनौतियां खड़ी कर दी हैं; इस क्षेत्र के साथ भारत का 2024-25 में 178 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार था (56.87 अरब डॉलर का निर्यात और 121.67 अरब डॉलर का आयात)।
भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है…
समाचार एजेंसी ANI के अनुसार, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट सुनील शाह का कहना है, “बाजार इसे 38-39 दिनों के बाद तनाव कम होने के पहले संकेत के रूप में देख रहा है। ऐसा लगता है कि अब हालात सुधरेंगे। सबसे बड़ी सकारात्मक खबर यह है कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब खुल गया है। यह भारत के लिए बहुत बड़ी सकारात्मक खबर है… उम्मीद करते हैं कि चीजें वांछित दिशा में आगे बढ़ेंगी…”
बाजार के सही वैल्यूएशन से मिलेगी मदद
Geojit Investments Limited के Chief Investment Strategist V. K. Vijayakumar ने कहा,’अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीजफायर ने बाजार के नज़दीकी भविष्य के माहौल को काफी हद तक बदल दिया है। सीज़फायर के बाद ब्रेंट क्रूड के 95 डॉलर तक गिरने से बाजार फिर से तेजी की ओर मुड़ जाएगा। यह सीज़फ़ायर, और ख़ास तौर पर होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने पर बनी सहमति, ‘बुल’ (तेजी लाने वालों) को फिर से आगे बढ़ने का हौसला देगी, जिसमें बाजार के सही वैल्यूएशन से भी मदद मिलेगी।’
अमेरिका-ईरान के दो हफ्ते के लिए सीजफायर ऐलान से क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार, अमेरिका-ईरान के दो हफ्ते के लिए सीजफायर ऐलान से किया, जिसके बाद कच्चे तेल की कीमतें तेजी से गिरकर 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गईं। ब्रेंट क्रूड 14.03% गिरकर 93.87 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया।
शेयर बाजार में भी तेज उछाल
शेयर बाजार ने भी सीजफ़ायर के ऐलान का स्वागत किया। सुबह के कारोबार में 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 2,988.82 अंक या 4% उछलकर 77,605.40 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ़्टी 890.35 अंक या 3.85% बढ़कर 24,014 पर पहुंच गया।
Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।