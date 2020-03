How to deposit cash at SBI ATM: क्या आप कैश जमा करना चाहते हैं और बैंक बंद होने या फिर लंबी लाइन के चलते परेशान हैं? अब आप एसबीआई की कैश डिपॉजिट मशीन में भी रकम जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपको सिर्फ एटीएम पर जाना होगा। यूं तो देश के सबसे बड़े बैंक की ओर से यह सुविधा काफी पहले ही लॉन्च की जा चुकी है, लेकिन मशीन में पैसे आखिर कैसे जमा किए जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। आइए जानते हैं, कैसे मशीन के जरिए आसानी से अकाउंट में जमा कर सकते हैं रकम…

ATM नहीं CDM में जमा होता है कैश दरअसल अकसर लोग इस बात को लेकर भ्रम में रहते हैं कि कैश को एटीएम में ही जमा किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, कैश जमा करने के लिए अलग से कैश डिपॉजिट मशीनें लगाई गई हैं, जिन्हें CDM कहा जाता है। ये हर एटीएम पर उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन कई जगहों पर हैं। आमतौर पर बैंक शाखा के साथ मौजूद एटीएम में ये मशीनें लगी हुई हैं। छुट्टी या फिर बिजी शेड्यूल के चलते बैंक जाने का समय न मिलने पर ये मशीनें काफी अच्छा विकल्प हैं। यही नहीं इन मशीनों से आप डिपॉजिट स्लिप भी हासिल करते हैं।

आइए जानते हैं, क्या है कैश जमा करने की प्रक्रिया-

– दिए गए स्लॉट में एटीएम कार्ड डालें और कुछ देर इंतजार के बाद बाहर निकाल लें।

– बैंकिंग का विकल्प चुनें।

– अपनी पसंद की भाषा सेलेक्ट करें।

– अपना एटीएम पिन नंबर दर्ज करें।

– डिपॉजिट सेलेक्ट करें।

– कैश डिपॉजिट का विकल्प चुनें।

– इसके बाद आपके सामने एक संदेश आएगा कि 49,900 से ज्यादा या फिर 200 बैंक नोटों से ज्यादा जमा नहीं किया जा सकता। इसके नीचे लिखे कन्फर्म पर क्लिक करें।

– अपना खाता चुनें- सेविंग्स या करंट अकाउं।

– इसके बाद शटर खुलेगा, जिसमें आप रकम जमा करें और Enter दबाएं। इसके बाद शटर खुद बंद हो जाएगा।

– इसके बाद मशीन आपका कैश गिनेगी और फिर आपके द्वारा दी गई रकम दर्शाएगी। यदि सब कुछ सही है तो Confirm पर क्लिक करें।

– आपको इसके बाद मशीन से ट्रांजेक्शन की स्लिप मिलेगी और अमाउंट आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा।



