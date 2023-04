How to Update Aadhaar Card Online Free: Aadhaar Card (आधार कार्ड) 12 अंको वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर (पहचान नंबर) है जिसे देश में हर नागरिक के लिए जारी किया जा सकता है। आधार नंबर को हर तीन महीने पर फ्री ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है। Identification Authority of India (UIDAI) ने हाल ही में इस बात का ऐलान किया था। आधार डॉक्युमेंट्स को ऑनलाइन अपडेट करना अभी फ्री है। जबकि फिजिकल आधार सेंटर पर 50 रुपये देने होते हैं।

आधार यूजर्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (PoI) और प्रूफ ऑफ एड्रेस (PoA) डॉक्युमेंट्स को अपलोड करके अपनी डेमोग्राफिक डिटेल अपडेट करा सकते हैं। खासतौर पर अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पहले जारी हुआ था तो आप इसे जरूर अपडेट करवा लें। गौर करने वाली बात है कि UIDAI का कहना है कि डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करने से ‘बेहतर रहन-सहन, बेहतर सर्विस और ऑथेंटिकेशन सक्सेस रेट बढ़ेगा।’ बता दें कि डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट करना जरूरी नहीं है।

आधार को ऑनलाइन अपडेट करना काफी आसान है और चंद मिनटों में ही इसे अपडेट किया जा सकता है। यूजर्स को पहचान पत्र और पता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की स्कैन कॉपी की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि हमने बताया, फिजिकल सेंटर पर इसके लिए 50 रुपये देने होंगे। जबकि 14 जून तक इसे फ्री अपडेट किया जा सकता है।

हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जिसके जरिए आप 14 जून से पहले आधार कार्ड को फ्री में ऑनलाइन अपडेट किया जा सकता है।

आधार डेमोग्राफिक डिटेल को ऐसे करें ऑनलाइन अपडेट (How to update Aadhaar demographic details online)