8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और हितधारकों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। इस बीच एक सवाल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्या अगली वेतन समीक्षा में 7वें वेतन आयोग की तुलना में वेतन में ज्यादा बढ़ोतरी होगी?

जहां कर्मचारी संगठन काफी ऊंचे ‘फिटमेंट फैक्टर’ की मांग कर रहे हैं, वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम बढ़ोतरी काफी हद तक एक मुख्य तत्व पर निर्भर कर सकती है: जब नई वेतन संरचना लागू की जाएगी, तब ‘महंगाई भत्ते’ (DA) का स्तर क्या होगा।

क्यों मायने रखता है फिटमेंट फैक्टर?

वेतन आयोग के तहत वेतन समीक्षा तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक फिटमेंट फैक्टर है। फिटमेंट फैक्टर मूल रूप से एक ‘मल्टीप्लायर’ (गुणक) होता है, जिसे मौजूदा मूल वेतन पर लागू करके संशोधित वेतन निकाला जाता है। 7वें वेतन आयोग में, फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था।

उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये था। 2.57 के मल्टीप्लायर को लागू करने के बाद, लेवल-1 के सरकारी कर्मचारी के लिए संशोधित न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये तय किया गया। ऊपरी स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों का वेतन बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रति माह हो गया।

आने वाले 8वें वेतन आयोग के तहत, सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह मल्टीप्लायर क्या होगा।

गुणक निर्धारित करने में डीए महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है?

फिटमेंट फैक्टर तय करने में एक मुख्य कारक यह है कि जब नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं, तब महंगाई भत्ते (DA) का स्तर क्या होता है।

आमतौर पर नया मल्टीप्लायर लागू करने से पहले जमा हुए DA को मूल वेतन में मिला दिया जाता है। यह मिला हुआ DA ही संशोधित वेतन संरचना की गणना के लिए आधार बनता है।

उदाहरण के लिए, यदि लागू होने के समय DA लगभग 60% माना जाता है, तो नया फिटमेंट फैक्टर तय करते समय यही आंकड़ा शुरुआती बिंदु बन जाता है।

8वें वेतन आयोग में मल्टीप्लायर बहुत ऊंचा क्यों नहीं हो सकता

मौजूदा DA स्तर शायद सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम फिटमेंट फैक्टर से ही संतोष करना पड़ सकता है।

जब 6वां वेतन आयोग समाप्त हुआ और 7वां वेतन आयोग लागू किया गया, तब DA पहले ही लगभग 125% तक पहुंच चुका था। DA के इस ऊंचे आधार के कारण आयोग वेतन संरचना को और अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्गठित कर पाया था।

इसके विपरीत, 7वें वेतन आयोग के तहत, DA वर्तमान में 58% पर है। भले ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से पहले कुछ और बदलाव हों, फिर भी DA शायद 68–70% के आस-पास ही पहुंचेगा।

क्योंकि DA का आधार (बेस) 6वें से 7वें वेतन आयोग में बदलाव के समय की तुलना में काफी कम है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत बड़े मल्टीप्लायर (गुणक) की गुंजाइश सीमित हो सकती है।

आसान शब्दों में कहें तो, डीए का आधार जितना कम होगा, वेतन में बड़े बदलाव की गुंजाइश उतनी ही कम होगी।

कर्मचारी संघ क्या मांग कर रहे हैं?

कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग में काफी ऊंचे फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं।

फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइज़ेशन्स (FNPO) ने अलग-अलग स्तरों पर वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए 3.0 से 3.25 के बीच एक बहु-स्तरीय फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है।

अलग-अलग रिपोर्ट अलग-अलग सीमाएं बताती हैं

विभिन्न रिपोर्ट और विशेषज्ञों के अनुमान संभावित फिटमेंट फैक्टर की एक विस्तृत सीमा का संकेत देते हैं। कुछ अनुमान बताते हैं कि मल्टीप्लायर 1.83 और 2.57 के बीच हो सकता है, जो मोटे तौर पर पिछले संशोधनों के अनुरूप है। अन्य रिपोर्ट बताती हैं कि यदि कर्मचारियों की मांगें मान ली जाती हैं, तो यह फैक्टर बढ़कर 3.0 या 3.25 तक भी जा सकता है।

अंतिम आंकड़ा कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें महंगाई के रुझान, सरकारी वित्त, निजी क्षेत्र के साथ वेतन समानता, और आयोग द्वारा DA को मूल वेतन में मिलाने के लिए अपनाई गई कार्यप्रणाली शामिल है।

यह भी पढ़ें: 8वें वेतन आयोग से पहले OPS की मांग तेज

8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र कर्मचारियों के लिए पेंशन सुधारों पर बहस फिर से शुरू हो गई है, कर्मचारी संगठन एक बार फिर पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को पूरी तरह से बहाल करने की मांग कर रहे हैं। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड की ड्राफ्टिंग कमिटी को अपनी मांगें सौंपी हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…