भारत की रसोई में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी (LPG) का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है। देश अपनी कुल एलपीजी जरूरत का करीब 60% आयात करता है। इसमें से अधिकांश पश्चिम एशिया के देशों कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), सऊदी अरब से आता रहा है। PIB के अनुसार, इन आयातों का लगभग 90% समुद्री मार्ग से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज होकर भारत पहुंचता है।

लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण सप्लाई पर असर पड़ा है। ऐसे हालात में भारत ने एलपीजी आयात के सोर्स में विविधता लाने की रणनीति अपनाई है। सरकार और तेल कंपनियों ने अमेरिका से एलपीजी खरीद बढ़ाई है और वैकल्पिक सप्लाई के तौर पर अर्जेंटीना जैसे नए स्रोतों से भी गैस आयात शुरू किया है।

अर्जेंटीना ने भारत को बढ़ाई एलपीजी की सप्लाई

TOI की एक रिपोर्ट में इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक बताया गया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष की वजह से आई रुकावटों के बाद अर्जेंटीना ने भारत को एलपीजी की सप्लाई बढ़ा दी है।

अर्जेंटीना ने 2026 के पहले तीन महीनों में भारत को 50,000 टन LPG एक्सपोर्ट किया, जो 2025 में भेजे गए 22,000 टन से दोगुना से भी ज़्यादा है। ET की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इसमें से लगभग 39,000 टन लड़ाई शुरू होने से पहले ही बाहिया ब्लैंका पोर्ट से भेजा जा चुका था, जबकि 5 मार्च को 11,000 टन का एक्स्ट्रा कार्गो भेजा गया था।

अर्जेंटीना सरकार के डेटा से पता चला है कि LPG का प्रोडक्शन जनवरी 2026 में 259,000 टन था। सालाना आधार पर, प्रोडक्शन 2025 में बढ़कर 2.63 मिलियन टन हो गया, जो 2024 में 2.6 मिलियन टन था।

अर्जेंटीना ने 2024 से पहले भारत को LPG सप्लाई नहीं की थी। हालांकि, मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, अब देश के भारत के LPG मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की उम्मीद है।

भारत ने अमेरिका से बढ़ाई एलपीजी की खरीदारी

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अमेरिका से एलपीजी की खरीदारी बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में संघर्ष जारी रहने के कारण यह अपनी चल रही एलपीजी सप्लाई की कमी को कम करने के लिए यूएस पर तेजी से निर्भर हो रहा है।

S&P ग्लोबल एनर्जी की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत अपने एलपीजी इंपोर्ट सोर्स में विविधता लाने, रिफाइनरी प्रोडक्शन बढ़ाने और संकट के दौरान घरों के साथ-साथ अस्पतालों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसी जरूरी सेवाओं के लिए खाना पकाने के फ्यूल की बिना रुकावट उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिशों को बढ़ाने पर काम कर रहा है।

TOI की एक रिपोर्ट के अनुसार, S&P ग्लोबल एनर्जी CERA में LPG के एसोसिएट डायरेक्टर अनमोल भूषण ने कहा, “भारत LPG के लिए तेजी से यूएस की ओर रुख कर रहा है क्योंकि जियोपॉलिटिकल तनाव ग्लोबल ट्रेड फ्लो को बदल रहे हैं।”

CAS के डेटा से पता चलता है कि भारत में यूएस-ओरिजिनल LPG का इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और अब इसकी मात्रा खाड़ी क्षेत्र के पारंपरिक सप्लायर से मिलने वाले इंपोर्ट से ज्यादा हो गई है।

भारतीय तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 2026 में अमेरिका से 2.2 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी खरीदने के लिए एक लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट भी किया है, जो हर महीने लगभग चार बहुत बड़े गैस कैरियर शिपमेंट के बराबर है।

भारत ने अकेले 2026 के पहले दो महीनों में अमेरिका से लगभग 480,000 मीट्रिक टन LPG इंपोर्ट किया, जो लगभग 11 VLGC कार्गो के बराबर है।

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