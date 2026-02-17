Holi Special Trains: होली पर ट्रेन से घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज है। त्योहार के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को मैनेज करने के लिए सेंट्रल रेलवे (CR) ने बढ़ती यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए 186 स्पेशल ट्रेन सर्विस की घोषणा की है। इन स्पेशल ट्रेन सर्विस के लिए टिकट बुकिंग 18 फरवरी से शुरू होगी।

सेंट्रल रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्वप्निल नीला ने एक बयान में कहा, “एआरपी के बाद की यात्राओं के लिए बुकिंग, लागू होने वाली संबंधित अगली एआरपी तारीखों पर शुरू होगी। नॉर्मल चार्ज के साथ अनरिजर्व्ड कोच की बुकिंग UTS सिस्टम के जरिए की जा सकती है। यात्री टिकट बुकिंग के लिए RailOne ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।”

सेंट्रल रेलवे द्वारा 2026 में चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों का रूट

सेंट्रल रेलवे के अनुसार, स्पेशल ट्रेन सर्विस इन जगहों पर चलेंगी: मुंबई – नागपुर / सावंतवाड़ी रोड / बनारस / गोरखपुर / समस्तीपुर / दानापुर और पुणे – नागपुर / हज़रत निज़ामुद्दीन / दानापुर के बीच ताकि यात्रियों की ज्यादा भीड़ को कम किया जा सके। जोनल रेलवे ने कहा कि इसमें 94 होली स्पेशल ट्रेनें और 92 स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं।

सीएसएमटी-नागपुर-सीएसएमटी सप्ताह में दो बार स्पेशल (10 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 02141 सप्ताह में दो बार स्पेशल सीएसएमटी से 22 फरवरी 2026 से 08 मार्च 2026 तक हर रविवार और मंगलवार को 00.20 बजे निकलेगी और उसी दिन 15.10 बजे नागपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 02142 सप्ताह में दो बार स्पेशल नागपुर से 22 फरवरी 2026 से 08 मार्च 2026 तक हर रविवार और मंगलवार को 20.00 बजे निकलेगी और अगले दिन 13.30 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 22 फरवरी 2026 और 24 फरवरी 2026 को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (4 सर्विस) और 01 मार्च 2026, 03 मार्च 2026 और 08 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (6 सर्विस) चलेंगी।

– हॉल्ट: दादर, ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव और वर्धा।

सीएसएमटी-सावंतवाड़ी रोड-सीएसएमटी साप्ताहिक स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01171 साप्ताहिक स्पेशल 26 फरवरी 2026 और 05 मार्च 2026 को हर गुरुवार को 00.20 बजे सीएसएमटी से निकलेगी और उसी दिन 12.30 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01172 साप्ताहिक स्पेशल 26 फरवरी 2026 और 05 मार्च 2026 को हर गुरुवार को 17.20 बजे सावंतवाड़ी रोड से निकलेगी और अगले दिन 03.45 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 26 फरवरी 2026 को स्पेशल ट्रेन (2 सर्विस) के तौर पर और 05 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेन (2 सर्विस) के तौर पर चलेंगी।

– संरचना: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन।

– हॉल्‍ट: दादर, थाने, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, सावरदा, अरावली रोड, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल।

सीएसएमटी मुंबई-गोरखपुर-सीएसएमटी डेली स्पेशल (32 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01079 डेली स्पेशल 21 फरवरी 2026 से 08 मार्च 2026 तक सीएसएमटी से रोजाना 22.30 बजे निकलेगी और तीसरे दिन 10.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01080 डेली स्पेशल 23 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 तक गोरखपुर से रोजाना 14.30 बजे चलेगी और तीसरे दिन 00.40 बजे सीएसएमटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 21 मार्च 2026 से 02 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (16 सर्विस) और 01 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (16 सर्विस) चलेंगी।

– कंपोजिशन: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: दादर, थाने, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, भोपाल, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती और खलीलाबाद।

एलटीटी-सावंतवाड़ी रोड-एलटीटी वीकली स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01119 वीकली स्पेशल 26 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को हर गुरुवार को 22.15 बजे एलटीटी से निकलेगी और अगले दिन 09.30 बजे सावंतवाड़ी रोड पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01120 वीकली स्पेशल 27 मार्च 2026 और 06 मार्च 2026 को हर शुक्रवार को 17.20 बजे सावंतवाड़ी रोड से निकलेगी और अगले दिन 04.05 बजे एलटीटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 26 मार्च 2026 और 27 मार्च 2026 को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (2 सर्विस) और 05 मार्च 2026 और 06 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (2 सर्विस) चलेंगी।

– कम्पोजिशन: 1 फर्स्ट एसी, 3 एसी 2-टियर, 7 एसी 3-टियर, 8 स्लीपर क्लास। 1 पेंट्री कार और 2 जेनरेटर कार।

– हॉल्ट: ठाणे, पनवेल, पेन, रोहा, मानगांव, वीर, खेड़, चिपलून, संगमेश्वर रोड, रत्नागिरी, अडावली, विलावडे, राजापुर रोड, वैभववाड़ी रोड, नंदगांव रोड, कंकावली, सिंधुदुर्ग और कुडाल।

एलटीटी-बनारस-एलटीटी बाइ-वीकली स्पेशल (8 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01073 बाइ-वीकली स्पेशल 25 मार्च 2026, 26 मार्च 2026, 04 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को एलटीटी से हर बुधवार और गुरुवार को 12.15 बजे निकलेगी और तीसरे दिन 01.10 बजे बनारस पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01074 बाई-वीकली स्पेशल ट्रेन 27 मार्च 2026, 28 मार्च 2026, 06 मार्च 2026 और 07 मार्च 2026 को हर शुक्रवार और शनिवार को बनारस से 06.35 बजे निकलेगी और अगले दिन 16.40 बजे एलटीटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 25 मार्च 2026, 26 मार्च 2026, 27 मार्च 2026 और 28 मार्च 2026 (4 सर्विस) को स्पेशल ट्रेन के तौर पर और 04 मार्च 2026, 05 मार्च 2026, 06 मार्च 2026 और 07 मार्च 2026 (4 सर्विस) को होली स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी।

– संरचना: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 सामान्य द्वितीय श्रेणी और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति जंक्शन, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, गोविंदपुरी, फतेहपुर, सूबेदारगंज और वाराणसी जंक्शन (सिर्फ 01073 के लिए)।

एलटीटी-समस्तीपुर-एलटीटी वीकली एसी स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01043 वीकली स्पेशल 24 मार्च 2026 और 03 मार्च 2026 को हर मंगलवार को 12.15 बजे एलटीटी से निकलेगी और अगले दिन 23.45 बजे समस्तीपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01044 वीकली स्पेशल 26 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को हर गुरुवार को 03.00 बजे समस्तीपुर से चलेगी और अगले दिन 16.25 बजे एलटीटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 24 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (2 सर्विस) और 03 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (2 सर्विस)।

– कंपोजिशन: 1 फर्स्ट एसी, 3 एसी 2-टियर, 15 एसी 3-टियर, 1 पेंट्री कार और 2 जेनरेटर कार।

– हॉल्ट: ठाणे, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, इटारसी, जबलपुर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज चोक्की, पंडित दीन दयाल उपाध्याय, बक्सर। आरा, ​​दानापुर, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर।

एलटीटी-दानापुर-एलटीटी डेली स्पेशल (32 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01143 डेली स्पेशल 21 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक एलटीटी से रोजाना 10.30 बजे निकलेगी और अगले दिन 18.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01144 डेली स्पेशल 22 मार्च 2026 और 09 मार्च 2026 तक दानापुर से रोज़ाना 21.30 बजे निकलेगी और तीसरे दिन 07.45 बजे एलटीटी पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 21 मार्च 2026 से 01 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (16 सर्विस) और 01 मार्च 2026 से 09 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (16 सर्विस)।

– कंपोजीशन: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 9 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा।

पुणे – नागपुर- पुणे वीकली एसी स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01469 वीकली स्पेशल 24 मार्च 2026 और 03 मार्च 2026 को हर मंगलवार को 15.50 बजे पुणे से चलेगी और अगले दिन 06.30 बजे नागपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01470 वीकली स्पेशल 25 मार्च 2026 और 04 मार्च 2026 को हर बुधवार को 08.00 बजे नागपुर से चलेगी और उसी दिन 23.30 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 24 मार्च 2026 और 25 मार्च 2026 को स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी (2 सर्विस) और 03 मार्च 2026 और 04 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेन के तौर पर चलेंगी (2 सर्विस)।

– कंपोजिशन: 3 एसी 2 टियर, 15 एसी 3-टियर, 1 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड का ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर वैन।

– हॉल्‍ट:- उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, धमनगांव और वर्धा

पुणे – नागपुर- पुणे वीकली स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01457 वीकली स्पेशल 25 मार्च 2026 और 04 मार्च 2026 को हर बुधवार को 15.50 बजे पुणे से निकलेगी और अगले दिन 06.30 बजे नागपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01458 वीकली स्पेशल ट्रेन 26 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को हर गुरुवार को सुबह 08.00 बजे नागपुर से चलेगी और उसी दिन रात 23.30 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 25 मार्च 2026 और 26 मार्च 2026 को स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (2 सर्विस) और 04 मार्च 2026 और 05 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (2 सर्विस) चलेंगी।

– कम्पोजिशन: 1 फर्स्ट एसी, 1 एसी 2-टियर, 2 एसी 3-टियर, 5 स्लीपर क्लास, 6 जनरल सेकंड क्लास और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन।

– हॉल्ट:- उरुली, दौंड कॉर्ड लाइन, अहिल्यानगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, धमनगांव और वर्धा

पुणे – दानापुर – पुणे बाई-वीकली स्पेशल (8 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01481 बाई-वीकली स्पेशल 23 मार्च 2026 से 06 मार्च 2026 तक सोमवार और शुक्रवार को 19:55 बजे पुणे से चलेगी और तीसरे दिन 08:00 बजे दानापुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01482 बाई-वीकली स्पेशल 25 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक बुधवार और रविवार को 10.00 बजे दानापुर से चलेगी और अगले दिन 18.15 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 23 मार्च 2026 से 01 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (4 सर्विस) और 02 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (4 सर्विस) चलेंगी।

– कंपोजीशन: 1 एसी 2-टियर, 5 एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा।

पुणे – दानापुर- पुणे डेली स्पेशल (32 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01449 डेली स्पेशल 21 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक पुणे से रोज़ाना 15.30 बजे चलेगी और तीसरे दिन 02.45 बजे दानापुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01450 डेली स्पेशल 23 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 तक दानापुर से रोज़ाना 05.00 बजे चलेगी और अगले दिन 18.15 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 21 मार्च 2026 से 02 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (16 सर्विस) और 01 मार्च 2026 से 10 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (16 सर्विस)।

– कंपोजिशन: 1 एसी 2-टियर, 5 एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, इटारसी, जबलपुर, कटनी, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन, बक्सर और आरा।

पुणे – गाजीपुर सिटी – पुणे बाई-वीकली स्पेशल (8 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01431 बाई-वीकली स्पेशल 24 मार्च 2026 से 06 मार्च 2026 तक हर शुक्रवार और मंगलवार को पुणे से 06:40 बजे चलेगी और अगले दिन 19:05 बजे गाज़ीपुर सिटी पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01432 बाई-वीकली स्पेशल 26 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक हर रविवार और गुरुवार को गाज़ीपुर सिटी से 04:20 बजे चलेगी और अगले दिन 16:20 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 24 मार्च 2026 से 01 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (4 सर्विस) और 03 मार्च 2026 से 08 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (4 सर्विस)।

– कंपोजिशन: 1 एसी 2-टियर, 5 एसी 3-टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, खंडवा, पिपरिया, नरसिंहपुर, मदन महल, कटनी, मैहर, सतना, मानिकपुर, प्रयागराज छिवकी, वाराणसी, जौनपुर और औंरिहार जंक्शन।

पुणे-गोरखपुर-पुणे डेली स्पेशल (32 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01415 डेली स्पेशल 21 मार्च 2026 और 08 मार्च 2026 को पुणे से रोज़ाना 06.50 बजे निकलेगी और अगले दिन 16.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01416 डेली स्पेशल 22 मार्च 2026 से 09 मार्च 2026 तक गोरखपुर से रोज़ाना 17.30 बजे चलेगी और तीसरे दिन 03.15 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 21 मार्च 2026 से 01 मार्च 2026 तक स्पेशल ट्रेनों के तौर पर (16 सर्विस) और 01 मार्च 2026 से 09 मार्च 2026 तक होली स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलेंगी (16 सर्विस)।

– कंपोजिशन: 1 एसी-2 टियर, 6 एसी-3 टियर, 6 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास और 2 जनरल सेकंड क्लास कम गार्ड ब्रेक वैन

– हॉल्ट: दौंड कॉर्ड केबिन, अहिल्यानगर, कोपरगांव, मनमाड, भुसावल, खंडवा, इटारसी, रानी कमलापति, बीना, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ओराई, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा और बस्ती।

पुणे – हजरत निजामुद्दीन –पुणे वीकली स्पेशल (4 सर्विस)

– ट्रेन नंबर 01491 वीकली स्पेशल 27 मार्च 2026 और 06 मार्च 2026 को हर शुक्रवार को पुणे से 17.30 बजे निकलेगी और अगले दिन 20.00 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी।

– ट्रेन नंबर 01492 वीकली स्पेशल 28 मार्च 2026 और 07 मार्च 2026 को हर शनिवार को हजरत निजामुद्दीन से 21.25 बजे निकलेगी और अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी।

– ये ट्रेनें 27 मार्च 2026 और 28 मार्च 2026 को स्पेशल ट्रेन के तौर पर (2 सर्विस) और 06 मार्च 2026 और 07 मार्च 2026 को होली स्पेशल ट्रेन के तौर पर (2 सर्विस) चलेंगी।

– कंपोजिशन: 2 एसी 2-टियर, 4 एसी 3-टियर, 8 स्लीपर क्लास, 4 जनरल सेकंड क्लास, 1 लगेज कम गार्ड ब्रेक वैन और 1 जेनरेटर कार।

– हॉल्ट: लोनावाला, कल्याण, भिवंडी रोड, वसई रोड, वापी, सूरत, वडोदरा, गोधरा, रतलाम, शामगढ़, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर और मथुरा जंक्शन।

यहां भी पढ़ें: हाई-स्पीड वंदे भारत ट्रेन सिर्फ 8 घंटे में पहुंचा देगी राम नगरी

अगर आप दिल्ली में रहते है और अयोध्या राम लला के दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं। तो यहां खबर आपके काम की है यहां हम आपको दिल्ली से अयोध्या के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की जानकारी दे रहे हैं। यहां पढ़ें पूरी खबर…