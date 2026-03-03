Holi 2026 Stock Market Holiday: देश के कई हिस्सों में रंगों का त्योहार यानी होली 4 मार्च (बुधवार) को मनाया जाएगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंजों ने 3 मार्च को ही अवकाश निर्धारित किया है। स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आज दोनों एक्सचेंज में ट्रेडिंग नहीं होगी। रेगुलर ट्रेडिंग बुधवार, 04 मार्च को फिर से शुरू होगी।

क्या है MCX का हाल

Multi Commodity Exchange of India (MCX) सुबह के सत्र (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) में बंद रहेगा, लेकिन शाम के सत्र में शाम 5 बजे से रात 11:30 बजे तक कारोबार फिर से शुरू होगा।

मार्च 2026 में स्टॉक मार्केट की हॉलिडे लिस्ट

इक्विटी मार्केट मार्च 2026 में कुल 3 छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। होली की छुट्टी मार्च में स्टॉक मार्केट के लिए पहली छुट्टी है। इसके बाद, अगले मार्केट बंद होने की तारीखें होंगी:

– 26 मार्च, 2026 (गुरुवार) – श्री राम नवमी

– 31 मार्च, 2026 (मंगलवार) – श्री महावीर जयंती

शेयर बाजार हॉलिडे 2026 की लिस्ट (Stock Market Holidays 2026 List)

क्रमांक तारीख दिन छुट्टी 1 26 मार्च गुरुवार राम नवमी 2 31 मार्च मंगलवार महावीर जयंती 3 3 अप्रैल शुक्रवार गुड फ्राइडे 4 14 अप्रैल मंगलवार डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर जयंती 5 1 मई शुक्रवार महाराष्ट्र दिवस 6 28 मई गुरुवार बकरी ईद 7 26 जून शुक्रवार मुहर्रम 8 14 सितंबर सोमवार गणेश चतुर्थी 9 2 अक्टूबर शुक्रवार महात्मा गांधी जयंती 10 20 अक्टूबर मंगलवार दशहरा 11 10 नवंबर मंगलवार दिवाली – बालीप्रतिपदा 12 24 नवंबर मंगलवार प्रकाश गुरुपर्व गुरु नानक देव 13 25 दिसंबर शुक्रवार क्रिसमस

सोमवार को गिरावट के साथ बंद हुआ था शेयर बाजार

इजरायल-ईरान तनाव के बीच सोमवार 2 मार्च को भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ था। कारोबार बंद होने के समय दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। Sensex 1048 अंकों की गिरावट के साथ 80,238.85 अंक पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 312.95 अंक की गिरावट के साथ 24,865.70 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

यह भी पढ़ें: Upcoming IPOs Next Week: अगले सप्ताह खुलेंगे ये 2 नए आईपीओ , 2–6 मार्च के बीच 9 कंपनियों की होगी लिस्टिंग

यह भी पढ़ें: दिवालिया हुई ईस्ट इंडिया कंपनी: भारतीय उद्यमी के हाथों में था नाम, फिर भी क्यों नहीं बच पाई?

Disclaimer: शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या क्रिप्टोकरेंसी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लेख में दी गई जानकारी केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय निवेश की सलाह नहीं माना जाना चाहिए। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार (Financial Advisor) से परामर्श जरूर करें। निवेश से होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए वेबसाइट जिम्मेदार नहीं होगी।