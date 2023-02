साल 2022 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank Of India) ने लेंडिंग रेट (Lending Rate) बढ़ाई थी। और इसके बाद से ही फिक्स्ड डिपॉजिट रेट (Fixed Deposit Rates) में भी इजाफा देखा गया है। सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिक) देश में अब स्मॉल फाइनेंस बैंकों के साथ 9 प्रतिशत से ज्यादा तक पर ब्याज पर एफडी (FDs) बुक कर सकते हैं। हालांकि, बात जब सरकारी/पब्लिक सेक्टर बैंक का हो वरिष्ठ नागरिकों को ऑफर किया जा रहा सबसे ज्यादा ब्याज दर करीब 8 प्रतिशत के आसपास है।

अधिकतर सीनियर सिटीजन अपनी जिंदगी भरत की बचत को सरकारी सेक्टर के बैंकों में रखना पसंद करते हैं। हम आपको बता रहे हैं देश के 5 बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (State Bank of India), पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank), बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda), बैंक ऑफ इंडिया (Bank of India) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) द्वारा ऑफर किए जा रहे सबसे हाई FD रेट के बारे में…

Highest Fixed Deposit Interest Rate for Senior Citizens offered by Government Banks in 2023

SBI Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens (वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर)

एसबीआई 2 से 3 साल और 5 से 10 साल की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये से कम के डोमेस्टक टर्म डिपॉजिट पर सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अमृत कलश डिपॉजिट (Amrit Kalash deposit) लॉन्च की है जो सीनियर सिटीजन के लिए एक लिमिटेड -पीरियड स्कीम है जिस पर 7.5 प्रतिशत ब्याज ऑफर किया जा रहा है।

PNB Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens (वरिष्ठ नागरिकों के लिए PNB की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर)

पंजाब नेशनल बैक वरिष्ठ नागिरकों को 666 दिनों के लिए डिपॉजिट पर 7.75 प्रतिशत ब्याज दर ऑफर कर रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पीएनबी 8.05 प्रतिशत ब्याज दर दे रही है। पीएनबी 2 से ज्यादा और 3 साल तक डिपॉजिट करने पर सीनियर सिटीजन को 7.5 प्रतिशत ब्याज दर दे रहा है।

Bank of Baroda (BoB) Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens (वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर)

बड़ौदा तिरंगा प्लस डिपॉजिट स्कीन (Baroda Tiranga Plus Deposit Scheme) के तहत 399 दिनों के टर्म डिपॉजिट पर बैंक ऑफ बड़ौदा 7.55 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। इसके अलावा बैंक 1 साल की एफडी पर सीनियर सिटीजन को 7.25 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। 1 साल से 400 दिन, 400 दिन से 2 साल, 2 साल से 3 साल, 5 साल से 10 साल, 444 दिन और 555 दिन की अवधि पर भी यही ब्याज दिया जा रहा है।

Central Bank of India Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens (वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 444 दिनों की एफडी पर सीनियर सिटीजन को स्पेशल कैलेबल डिपॉजिट पर 7.85 प्रतिशत ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं 555 दिनों के स्पेशल कैलेबल डिपॉजिट पर 7.5 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।

444 दिनों के नॉन-कैलेबल डिपॉजिट पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 8.1 प्रतिशत जबकि 555 दिनों के नॉन-कैलेबल डिपॉजिट पर 7.75 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।

Bank of India (BOI) Fixed Deposit Interest Rates for Senior Citizens (वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ऑफ इंडिया की फिक्स्ड डिपॉजिट ब्याज दर)

444 दिनों के डिपॉजिट पर बैंक ऑफ इंडिया सीनियर सिटीजन को 7.55 प्रतिशत ब्याज दे रहा है। वहीं 2 से 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये से कम के डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट पर 7.25 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है।

BoI के क्युमुलेटिव डिपॉजिट स्कीम पर सीनियर सिटीजन पर बैंक 8 साल और 10 साल तक के लिए 8.85 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है। वहीं 3 से 5 साल के डिपॉजिट पर बैंक 8.02 प्रतिशत ब्याज दे रहा है।

(इस आर्टिकल में बताई गई जानकारी 20 फरवरी 2023 को इन बैंकों पर बताई गई एफडी रेट के आधार पर है। भविष्य में इनमें बदलाव हो सकता है।)