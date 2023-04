Health Insurance Claims: क्यों खारिज होती हैं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, जान लें सही वजह

यदि कोई व्यक्ति बीमा कंपनी के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थितियों की सही जानकारी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उसके दावे खारिज हो जाएंगे। इसलिए बीमाकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी देना बहुत जरूरी है।

दावा प्रक्रिया और अन्य संबंधित विवरणों को बहुत सावधानी से पढ़ लेना अत्यंत जरूरी होता है।

स्वास्थ्य बीमा दावों के खारिज होने की मुख्य वजह स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) एक ऐसी चीज है जो जरूरत के समय आर्थिक मदद करता है। इसके महत्व को समझते हुए लोग सबसे अच्छी और मददगार चिकित्सा बीमा योजना (Medical Insurance Plan) को लगातार ले रहे हैं, हालांकि बड़ी संख्या में लोग स्वास्थ्य बीमा को एक जरूरी निवेश नहीं मानते है। इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों में इसको लेकर कई तरह के भ्रम हैं। खास तौर पर चिकित्सा बीमा दावों (Medical Insurance Claims) के दौरान इसके खारिज (Reject) होने की आशंका बनी रहती है। लोग जब स्वास्थ्य बीमा (Health Insurance) खरीदते हैं तो उनके मन में यह बात रहती है कि अचानक स्वास्थ्य संबंधी कोई संकट (Health Emergencies) आने पर इससे अपने पास धन संबंधी बैकअप (Financial Backup) रहेगा। लेकिन यह आशंका भी रहती है कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां पॉलिसीधारकों के दावों को कहीं खारिज न कर दें। इन दावों के खारिज होने से बहुत से लोग स्वास्थ्य बीमा में पैसा लगाने से कतराते हैं। कई बार चिकित्सा बीमा के दावे खारिज हो जाते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई कि स्वास्थ्य बीमा कंपनियां इस पर मनमाना फैसला नहीं करती हैं। आम तौर पर दावे खारिज होने के पीछे कई वजह होती है। अस्पताल में इलाज और जांच की कई तरह की तकलीफों से गुजरने के बाद लोगों के लिए यह सुनना बहुत मुश्किल होता है कि उनका दावा खारिज हो जाएगा। ऐसे में पहले से ही यह जान लेना बहुत जरूरी है कि दावा किन कारणों से खारिज किया जाता है। दावा प्रक्रिया (Claim Processing) स्वास्थ्य बीमा दावा के लिए आवेदन करना बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपके इलाज में जितना भी पैसा खर्च हुआ हो, उसकी सही जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। इस बात की पूरी आशंका रहती है कि अधूरी/गलत जानकारी देने या जरूरी दावा दस्तावेजों (Necessary Claim Documents) देने में कमी होने पर दावा खारिज किया जा सकता है। क्लेम फाइल करते समय सावधानी से हर सवाल का सही जवाब दें। गलत सूचना और तथ्यों का खुलासा नहीं करना। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का एक बड़ा कारण वास्तविक जानकारी नहीं देना है। आयु, आय, व्यवसाय आदि जैसे विवरण सटीक रूप से देने चाहिए। फार्म पर इसको भरते समय शब्दों और उनकी स्पेलिंग को ओरिजनल या अधिकृत दस्तावेजों (Authorised Documents or Valid Proofs) से मिला लें। उसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, उच्च बीमा राशि (Higher Sum Insured) पाने के लिए गलत आय विवरण (Incorrect Income Details) देने से भी दावा खारिज हो जाएगा। बीमित राशि भी किसी की वार्षिक आय (Annual Income) के आधार पर तय की जाती है। इसलिए अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए सटीक एवं सही जानकारी देना और उसकी दोबारा जांच करना बहुत जरूरी है। पहले से मौजूद बीमारियों का खुलासा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदते समय लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी पूरी तरह से और सही जानकारी का खुलासा करना चाहिए। कुछ पॉलिसी में लोगों के लिए यह जरूरी होता है कि वे अपनी स्वास्थ्य स्थितियों का मूल्यांकन करने के लिए पूर्व-बीमा चिकित्सा जांच (Pre Insurance Medical Screening) कराएं, जबकि कुछ दूसरी पॉलिसी में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। किसी भी मामले में अपनी स्वास्थ्य स्थिति और यदि कोई बीमारी हो, तो उसका खुलासा करना बेहद जरूरी होता है। क्योंकि अधिकतर चिकित्सा बीमा योजनाओं में पहले से मौजूद बीमारियों (Pre-Existing Diseases) के लिए एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि होती है। लोग पीईडी से संबंधित दावा पॉलिसी में निर्धारित प्रतीक्षा अवधि के पूरा होने के बाद ही दावा कर सकते हैं। उस अवधि तक बीमा कंपनी दावों पर कार्रवाई नहीं करेंगी। यदि कोई व्यक्ति बीमा कंपनी के साथ अपनी स्वास्थ्य स्थितियों की सही जानकारी नहीं देता है तो ऐसी स्थिति में उसके दावे खारिज हो जाएंगे। इसलिए बीमाकर्ता को स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारी देना बहुत जरूरी है। गैर-नेटवर्क अस्पतालों में उपचार आम तौर पर स्वास्थ्य बीमा कंपनियां कैशलेस उपचार की सुविधा देती हैं, लेकिन यह तभी मिलती है जब इलाज नेटवर्क अस्पतालों में कराया जाता है। ये वे अस्पताल हैं जिनके साथ बीमाकर्ता का टाई-अप होता है। उस स्थिति में, पॉलिसीधारकों के इलाज में लगने वाले पैसों को अपनी जेब से नहीं देना पड़ता है। इनके पैसे बीमाकर्ता सीधे अस्पतालों को भेज देते हैं। लेकिन गैर-नेटवर्क अस्पतालों में इलाज कराने पर यह सुविधा नहीं मिल सकती है। इसलिए कैशलेस इलाज का लाभ उठाने के दावों को खारिज कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पॉलिसीधारक प्रतिपूर्ति (Reimbursement) के लिए दावा कर सकते हैं। समय पर दावों की सूचना नहीं देना जब बीमाकर्ता को दावे की सूचना देने की बात आती है तो समय बहुत मायने रखता है। यदि आपात या इमरजेंसी में इलाज कराने की जरूरत पड़ती है तो सब कुछ सही ढंग से करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे मामले में, अस्पताल में भर्ती होने के 24 या 48 घंटों के भीतर बीमाकर्ता को इसकी सूचना जरूर दे देनी चाहिए। हर पॉलिसी के लिए समय अलग-अलग होता है। इसलिए दावा खारिज होने से बचाने के लिए सही समय पर सूचना दे दें। इसके लिए दावा प्रक्रिया और अन्य संबंधित विवरणों को बहुत सावधानी से पढ़ लेना अत्यंत जरूरी होता है। इन बातों के अलावा दावा खारिज होने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक पॉलिसी में एक सूची होती है, जिसमें यह लिखा रहता है कि किन-किन दावों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, दावा करने से पहले यह देख लेना भी जरूरी है कि उनकी पॉलिसी में पर्याप्त बीमा राशि बची है या नहीं। इसमें अक्सर भ्रम हो जाता है। विशेष रूप से पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं (Family Health Insurance Plans) में, क्योंकि एकल बीमा राशि (Single Sum Insured) परिवार के सदस्यों (Family Members) के बीच बांटी जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि बीमा कंपनियां गलती से दावों को खारिज कर देती हैं। ऐसे मामलों में, पॉलिसीधारकों के पास बीमाकर्ता या Third Party Administrators (TPAs) के पास जाकर खारिज होने के खिलाफ अपील करने का विकल्प होता है। इसलिए, अनावश्यक दावा अस्वीकृति से बचने के लिए पॉलिसी खरीदने से लेकर दावा प्रक्रियाओं तक बीमाकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ना जरूरी है।

