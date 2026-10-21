HDFC Bank: मार्केट कैप के हिसाब से भारत के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक की एक आंतरिक जांच में ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बैंक की गोपनीय बिजनेस रणनीतियों और बाजार पर असर डालने वाली संवेदनशील जानकारी बाहरी लोगों को बता दी। इससे बाजार मूल्य के हिसाब से भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक के सामने गवर्नेंस (प्रशासन) से जुड़ी चुनौतियां और बढ़ गई हैं।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि ये अधिकारी बैंक के अहम बिजनेस और कामकाज को संभालते हैं। यह जांच तब शुरू हुई जब कुछ सीनियर लीडर्स ने जानकारी लीक होने की आशंका जताई। बैंक अभी भी इस बात की जांच कर रहा है कि क्या लीक की गई जानकारी का कोई गलत इस्तेमाल हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की शुरुआत में वरिष्ठ प्रबंधन और बोर्ड के कुछ सदस्यों को इन नतीजों के बारे में बता दिया गया था। दोनों अधिकारियों को भी आधिकारिक तौर पर इन नतीजों के बारे में सूचित कर दिया गया है। अभी यह साफ नहीं है कि उनके खिलाफ क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

एचडीएफसी बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा कि बैंक अपने ‘कोड ऑफ कंडक्ट’ (आचार संहिता) के तहत नैतिकता और गवर्नेंस के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “हम नियमों के उल्लंघन की किसी भी रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हैं। अपनी नीतियों के अनुसार, हम इस मामले की आंतरिक समीक्षा कर रहे हैं ताकि सभी जरूरी तथ्यों को इकट्ठा करके उनका मूल्यांकन किया जा सके।”

बैंक ने कहा, “प्रक्रिया की निष्पक्षता और इसमें शामिल सभी पक्षों की गोपनीयता बनाए रखने के लिए, हम चल रही आंतरिक समीक्षाओं पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। समीक्षा पूरी होने के बाद, जो भी नतीजे सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।”

नेतृत्व में बदलाव

यह घटनाक्रम बैंक के लिए एक संवेदनशील समय पर सामने आया है, क्योंकि बैंक में नेतृत्व परिवर्तन की तैयारी चल रही है। ICICI ग्रुप के अनुभवी अनूप बागची 27 अक्टूबर को मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) का पद संभालेंगे। मौजूदा सीईओ शशिधर जगदीशन छह साल बाद अपना पद छोड़ रहे हैं। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कैजाद भरूचा ने भी दिसंबर के अंत तक बैंक छोड़ने की इच्छा जताई है।

मार्च में बैंक के पार्ट-टाइम चेयरमैन अतनु चक्रवर्ती के अचानक इस्तीफा देने के बाद, इस नई जांच ने बैंक के आंतरिक नियंत्रण (इंटरनल कंट्रोल) और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।

अतनु चक्रवर्ती ने कहा था कि पिछले दो वर्षों में उन्होंने कुछ ऐसी घटनाएं और तौर-तरीके देखे हैं, जो “मेरे व्यक्तिगत मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप नहीं थे।” उन्होंने अपने जाने के कारणों के बारे में विस्तार से नहीं बताया। बैंक ने बताया कि बाद में बैंक द्वारा कराए गए एक स्वतंत्र कानूनी रिव्यू में यह निष्कर्ष निकला कि उनकी चिंताओं और उनके निहितार्थों की पुष्टि रिकॉर्ड या गवाहों के साक्षात्कारों से नहीं होती है।

इसके अलावा, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ द्वारा महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम (MSRDC) के साथ बैंक के लेन-देन की जांच में बैंक की आंतरिक प्रक्रियाओं को लेकर अलग से सवाल उठाए गए थे।

MSRDC के साथ एचडीएफसी का लेन-देन

जांच में सामने आया कि लगभग 45 करोड़ रुपये का भुगतान (जिसे 2023-24 और 2024-25 के लिए MSRDC की जमा राशि पर ‘डिफरेंशियल इंटरेस्ट’ (अंतर ब्याज) बताया गया था ) बैंक के मार्केटिंग विभाग के जरिए किया गया। इसे सीधे ब्याज के रूप में जमा करने के बजाय, वेंडर्स के माध्यम से ‘सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान’ में योगदान के रूप में दिखाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, बैंक की आंतरिक सतर्कता जांच (internal vigilance investigation) में इस व्यवस्था की समीक्षा की गई और बैंकिंग नियमों तथा बैंक की अपनी नीतियों के संभावित उल्लंघन को लेकर चिंताएं जताई गईं। बैंक ने चुनिंदा जानकारियों के आधार पर लगाए गए गलत काम के आरोपों को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है।

जुलाई में, बैंक के बोर्ड ने जगदीशण, मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) श्रीनिवासन वैद्यनाथन और रिटेल एसेट्स के ग्रुप हेड अरविंद वोहरा को चेतावनी पत्र जारी करने और प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाने का फैसला किया। बोर्ड ने इस आचरण को ‘बिज़नेस ओवररीच’ (व्यावसायिक सीमाओं से आगे बढ़ना) माना, न कि कोई दुर्भावनापूर्ण कार्य, निजी लाभ कमाने की कोशिश या अनुचित इरादा।

गोपनीय जानकारी से जुड़े ये नए आरोप MSRDC मामले से अलग हैं, और इन दोनों जांचों को जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि, इन घटनाओं ने बैंक के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता, संवेदनशील जानकारी को संभालने के तरीके और वरिष्ठ प्रबंधन की जवाबदेही पर फिर से ध्यान केंद्रित किया है।

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